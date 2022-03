Estudiantes y padres de familia adelantaron este lunes una protesta en el colegio Venecia Nuevo Muzú, en la localidad de Tunjuelito , sur de Bogotá, en rechazo al presunto abuso de un docente temporal, que reemplazó al profesor titular de español. Según la denuncia, el maestro retiró del salón a los alumnos hombres e hizo comentarios inapropiados. Además, según las quejas, hizo tocamientos a por lo menos siete alumnas .

Sara, estudiante de undécimo, organizadora del plantón, aseguró que quienes se manifestaron fueron amenazados con hacerles perder el año.

"Yo voy a salir, pero me preocupan las generaciones futuras , porque la respuesta del rector fue hacer charlas con nosotras, porque según él estábamos mal. Nosotras no estamos mal. Son los profesores, no los quieren destituir, él los está encubriendo. Qué seguridad tenemos nosotras? Hay un profesor de la jornada mañana que nos está grabando. Lo que quieren hacer es callarnos, tanto profesores, como rector y los de la secretaría para que no digamos nada", dijo la estudiante. Según la alumna, hay seis o siete profesores que incurrirían en comportamientos indebidos y solo en su curso se conocen 15 casos.

Las protestas, según los organizadores, proseguirán a lo largo de la semana, con el objetivo de que se desvincule a los profesores que habrían incurrido en irregularidades.

BLU Radio conoció varias denuncias de abuso sexual por parte de estudiantes y padres de familia del plantel. El profesor sustituto es acusado de abusar de siete estudiantes

“Un suplente que mandaron para el colegio tocó a varias estudiantes, una de ellas mi hija. Hubo abuso sexual con las menores de edad del salón 601”, dijo una de las madres manifestantes.

Según los padres, el rector estaría escondiendo al profesor señalado de cometer estos abusos, e incluso dicen que lo sacó a escondidas del colegio. “Son personas que se están lavando las manos con comentarios, que ellos no van a salir ni a presentar descargos hasta que las denuncias que están pegadas en las paredes estén en la Fiscalía”, agregó la denunciante.

En la fachada de este lugar incluso había un graffiti que decía “aquí se viola” y que el fin de semana fue borrado por el colegio; además, las estudiantes pegaron en las paredes las conversaciones que dan prueba de los comentarios abusivos de algunos de los docentes del colegio hacia ellas.

En varias oportunidades intentamos hablar con el rector de este colegio del sur de Bogotá; sin embargo, no se logró concretar la conversación con la directiva de la institución.

“Un profesor suplente tocó a 7 niñas, las manoseó, y a una mas mayor la violó. Eso es supremamente grave, lo único que dijo el coordinador del colegio fue que pasarán la queja por escrito a ver qué manejo se le podía dar”, indicó otra de las madres, quien agregó que, hasta la fecha, las directivas del colegio no le han dado la cara.