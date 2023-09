“Desconozco qué los llevó a hacerlo”: habla comandante de Brigada 11 del Ejército por caso Tierralta

El coronel José Edilberto Lesmes, quien recientemente fue llamado a calificar servicios como comandante de la Brigada 11 del Ejército, se pronunció sobre el escandaloso caso de Tierralta en el departamento de Córdoba, donde un grupo de militares llegó al caserío de Lomas del Manso, vestidos de manera inusual, cubriendo sus caras y generando temor e intimidación entre la población indígena.

En entrevista con Mañanas Blu, el coronel aclaró que no estaba presente en el lugar de los hechos, ya que se encontraba de vacaciones en ese momento. Sin embargo, fue notificado de que sería retirado del servicio a través de un llamado a calificar servicios, una decisión que, aunque respeta, considera injusta debido a su ausencia en el mando directo de la unidad en ese momento.

"Desconozco los demás pormenores porque pues ni la Fiscalía ni la Procuraduría dentro de la investigación que están adelantando me han requerido para ampliar versión o para dar la versión mía teniendo en cuenta que yo me encontraba en vacaciones. Es una decisión que respeto totalmente como militar que soy todavía porque el retiro no me ha llegado-Una decisión que respeto, pero que digo que es un poco injusta conmigo", putnualizó en entrevista con Néstor Morales.

Cuando se le preguntó si reconoció a los militares en el polémico video, el coronel Lesmes afirmó que no pudo identificar a ninguno de ellos y que la noticia lo tomó por sorpresa. Subrayó que la responsabilidad individual recae en aquellos que participaron en los hechos, y aún desconoce qué motivó su comportamiento.

En cuanto a la irregularidad de que algunos de sus hombres utilizaran uniformes que no correspondían al del Ejército Nacional, el coronel Lesmes enfatizó que no tenía conocimiento de cómo obtuvieron esas prendas y que esta es una cuestión que deberá ser esclarecida durante la investigación en curso.

Sobre la omisión y falta de mando atribuidas a él por la inspección del Ejército , el coronel reiteró que no había omitido ninguna directriz y que había dejado instrucciones claras antes de sus vacaciones. Además, destacó que no tenía el mando de la unidad en el momento de los hechos.

Finalmente, se le preguntó sobre el teniente Felipe Niño, quien lideró el grupo militar en Tierralta. El coronel Lesmes mencionó que el teniente Niño no había mostrado problemas durante su mandato y que no sabía qué condujo a la situación actual.

En cuanto a las acusaciones de abuso sexual, el coronel Lesmes indicó que este tema está siendo investigado por las autoridades correspondientes y que no tenía información detallada sobre el caso.