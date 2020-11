El interrogatorio que puso en ‘jaque’ a militares capturados por visores nocturnos

Una de las pruebas que tiene la Fiscalía contra los 9 militares capturados por el contrato para la adquisición de 52 visores nocturnos que, en su mayoría, nunca sirvieron, es una declaración de Debaldenebro Mora, uno de los subalternos de los coroneles detenidos, quien asegura que se sintió presionado por parte de un coronel para que no hablara de los pormenores de la contratación de los visores, incluso, corre peligro su carrera militar y su integridad.

El subalterno Mora, asegura que se encontraba en curso de ascenso cuando lo llamó, en repetidas oportunidades, el coronel Abdias Capera Tovar, uno de los capturados, pero este se demoró en bajar a atender su llamado. “Me dice que necesitaba hablar conmigo, yo me encontraba haciendo una diligencia, me demoré para bajar, él continúa llamándome y me pone el tono más alto diciéndome, ‘¿usted no puede bajar donde un Coronel?’”.

“Necesitaba saber si yo había dicho que no había firmado la contratación de los visores nocturnos, que a él le habían dicho que yo estaba diciendo eso, de inmediato le pregunto que quién le había dicho porque yo no había hablado con nadie de eso”, dice Mora cuando se reunió con el coronel, quien evade el tema y le sigue preguntando.

Que si yo he dicho algo de mis firmas falsificadas, cosa que se me hace muy extraño porque jamás hablé con él o personas cercanas a él de este tema, entonces no sabía porque él sabía de este tema. Le manifesté que no había visto la totalidad de los documentos y que deberíamos reunirnos todos, de hecho, él manifiesta que si alguien me falsificó la firma debe ser el sargento Riaño o el capitán Martín, que los investiguen y que él no tiene nada que ver. Sin embargo, el Coronel Capera me muestra un acta en la que aparece el sargento Riaño y yo le pregunto que dónde está el sargento, él me contesta que está en Leticia y que él era el hombre de confianza de mi general Peña, que fue mi general Peña quien lo puso ahí Agregó

Para el subalterno Mora, el coronel Capera le dijo de la cercanía del coronel Elvi Riaño Gómez con el general Oswaldo Peña Bermeo para intimidarlo. “Incluso, en tono amenazante me dice que va a llamar a mi general Peña Bermeo Oswaldo, a lo que le contesto que deberíamos reunirnos todos para aclarar la situación".

Por esta razón y según la declaración, el subalterno Mora, le dice a la Fiscalía que siente que su carrera militar y su integridad corren peligro.

“¿Por qué considera que se encuentra en peligro su carrera militar y su seguridad con esta conversación con el Coronel?”, le preguntan a Mora.

Porque es evidente la amenaza con llamar a mi general Peña Bermeo y esto solo quiere decir que tiene las herramientas para afectar mi carrera o mi vida personal. En la estructura jerárquica en la que en ese momento la visión de fuerzas especiales tenía como comandante a mi general Peña Bermeo, justo debajo de él sigue el coronel Capera como jefe de estado mayor y segundo comandante quien, a su vez, tenía el mando directo del comandante del batallón apoyo y servicios para las operaciones especiales que se desempeñaba como supervisor del contrato Agregó.

"Muy por debajo de ellos se encuentra mi posición, que era la más vulnerable por ser el menor en jerarquía, es esta la razón por la cual se evidencia la sumisión y el temor de todos ante los superiores", concluyó el subalterno Mora, quien hoy colabora con la justicia.

Interceptaciones

Y es que además de firmas, presuntamente falsificadas, también hubo documentos falsificados. Cuando inician las investigaciones de la Fiscalía por el contrato de más de 2.400 millones de pesos, los presuntos implicados empiezan a sonar inquietos en las interceptaciones que quedaron grabadas por el ente acusador.

Full 1: “Si mandan a ese mismo tipo del CTI, si mandan a ese mismo tipo como perito, ese hp es el que está parcializando la inspección”.

A lo que responde el interlocutor que, al parecer, sí hay un grave error en la contratación y es que los visores no fueron comprados al fabricante, sino a una empresa que vende sus productos y que el fabricante no quiso certificar que los visores vendidos fueron hechos por ellos, documento que era necesario para la contratación.

Lo que están diciendo es que Harris (fabricantes) no vendió los tubos a la empresa, pero la empresa le compro lo tubos a una filial, los tubos son Harris, pero quien se los compró fue, por ejemplo, al Éxito. Es falso el documento en el que el fabricante certifica que le vendió a la empresa los visores Aseguró

Capturados:

Gustavo Adolfo Valbuena González (coronel Fac Retirado), Ariel Ponguta Ortiz (coronel Ejecito Retirado), Abdias Capera Tovar (coronel Ejercito Activo), William Alegnasis Miranda Hernandez (coronel Ejército Activo), Elvi Riaño Gómez (sargento Primero Ejército Activo); Carlos Alberto Castaño Quintero (sargento Mayor Ejercito Retirado); Julio Christofer Ñustes Rodríguez (sargento Mayor Ejército retirado); Edwin Esneider Martin Campo (Mayor Del Ejército Activo); Jose William Bustos Valero (sargento Viceprimero Ejército Retirado); Kendrik Giovanni Caro Sandoval (intendente Policía Nacional retirado) y Harold Giovanny Bocanegra Rodríguez (contratista Representante Legal Aviacol Usa Corp).

La Fiscalía les imputó cargos asociados con corrupción en la contratación y esta semana se definirá a quienes les dan medida de aseguramiento.