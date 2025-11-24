En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Cartel de los Soles
Infiltración de desidencias Farc
Vuelos hacia Venezuela

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Judicial  / Envían a la cárcel a hombre extraditado a Colombia por asesinato del sacerdote Darío Valencia

Envían a la cárcel a hombre extraditado a Colombia por asesinato del sacerdote Darío Valencia

El cuerpo del sacerdote fue ubicado en septiembre de 2024 por el CTI y el Gaula de la Policía. A su regreso a Colombia, el señalado fue capturado en el aeropuerto El Dorado.

Publicidad

Publicidad

Publicidad