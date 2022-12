Estoy siendo víctima de un acto de infidelidad de Galán con su mujer: Maza Márquez

El general retirado Miguel Maza Márquez, condenado a 30 años de prisión por el magnicidio del candidato presidencial Luis Carlos Galán, aseguró que, además de ser una condena política y jurídica, se basa en una infidelidad. (Vea acá: ¿Por qué condenaron a Maza Márquez? )



Según el general Maza Márquez, está “siendo víctima de un acto de infidelidad de Galán”.



“Estoy siendo víctima de un noviazgo, estoy siendo víctima de un acto de infidelidad de Galán con su mujer, lo digo porque yo estaba en el despacho, me llama el presidente Barco, voy a Palacio, estaba el doctor Galán, me saluda (…) y luego me dice: mire general Maza, no lo vayan a votar porque es un buen hombre (al jefe de escoltas), pero tiene una desventaja, le lleva muchos chismes a Gloria de lo que yo hago, todo el mundo sabía de los amoríos de Galán, a mí eso no me importa, él es hombre y es su vida privada. Le dije que iba a tomar las medidas del caso, fui al DAS, llamé al jefe de protección (…) y ahí se convino hacer ese cambio que solo duró ‘veintinico’ días”, manifestó.



“Entonces yo saco la conclusión, estoy siendo víctima o condenado por los amoríos de Galán con una dama distinta a su mujer”, añadió.



Aseguró que no conoce Soacha, donde ocurrió el asesinato de Galán, y se mostró “estupefacto” por la decisión de la Corte Suprema de Justicia.



“Estoy estupefacto como está todo el país, el país que conoció al general Maza batallando contra las diferentes fuentes de violencia y más que todo contra el narcotráfico, el general que salió ileso de cinco atentados con muchos muertos, el general Maza que la misma familia de Pablo Escobar lo calificó como el enemigo número uno”, comentó.



Al respecto, el senador Carlos Fernando Galán dijo que hay elementos en el expediente que demuestran la responsabilidad del general en retiro en el crimen de su padre.



“El proceso ha sido tortuoso, pero progresivamente se ha venido ir construyendo todo el expediente que ha llevado a identificar los responsables”, dijo. ( Conozca la sentencia que condenó a 30 años de cárcel a Miguel Maza Márquez )



Sobre la versión de la infidelidad, entregada por el oficial en retiro, Galán aseguró que esa afirmación no tiene fundamento.



“Esa versión es completamente falsa. Si esa versión fuera verdad, por qué se explica que el cambio fue a varios escoltas. ¿Por qué sacan a los que tenían confianza con mi papá?”, expresó.



“No me meto en la vida privada de mi papá. Si eso fuera cierto, ¿eso explica por qué Maza Márquez pone un personaje siniestro, vinculado con la mafia y los paramilitares como jefe de escolta (…) como el señor Jacobo Torregrosa?”, se preguntó.