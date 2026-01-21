Examen confirmó alta dosis de talio en frambuesas por las que murieron dos menores en Bogotá

El terrible hecho de las dos niñas que murieron luego de una intoxicación por consumir frambuesas envenenadas con talio, caso cuya principal sospechosa es Zulma Guzmán quien continúa en el Reino Unido, sigue teniendo desarrollos.

Blu Radio tuvo acceso a los apartes de un informe toxicológico que da cuenta la alta dosis de talio que contenían las frambuesas.

De acuerdo con las conclusiones periciales conocidas, el talio fue detectado en una muestra de frambuesas bañadas en chocolate amargo y chocolate blanco, en una concentración superior a 20 microgramos por mililitro (20 mg/L). En ese mismo análisis no se hallaron otras sustancias objeto de investigación.

El informe también señala que en una muestra de contenido gástrico se identificó igualmente talio en una concentración superior a 20 ug/mL, lo que refuerza la hipótesis de una posible ingesta de esta sustancia. En dicho material tampoco se detectaron otros compuestos.



En contraste, los exámenes practicados a las muestras descritas como “galletas horneadas” y “sustancia color café” arrojaron resultados negativos, pues no se encontraron las sustancias investigadas en esos elementos.

El proceso de extradición de Zulma Guzmán en el Reino Unido continúa avanzando. La justicia británica fijó para el próximo 9 de febrero una nueva audiencia ante el juzgado de Westminster. Se espera que, en dicha diligencia, la defensa de la mujer precise los recursos jurídicos que empleará para sustentar su oposición a ser extraditada a Colombia.

Zulma Guzman Castro. Foto: YouTube, Secretaría de Salud de Cali.

La fecha fue establecida tras una audiencia celebrada en las últimas horas, la cual se desarrolló de manera virtual y tuvo un carácter estrictamente procedimental. En esa diligencia, la autoridad judicial consultó a Guzmán si estaba de acuerdo con que el trámite de extradición continuara bajo la competencia de ese tribunal, sin que se abordaran de fondo los argumentos de las partes.