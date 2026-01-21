En vivo
Judicial  / Examen confirmó alta dosis de talio en frambuesas por las que murieron dos menores en Bogotá

Examen confirmó alta dosis de talio en frambuesas por las que murieron dos menores en Bogotá

Un examen toxicológico en manos de Medicina Legal revela los detalles que dan cuenta de la alta dosis de talio que tenían las frambuesas por las que fallecieron dos estudiantes.

