Exfiscal Moreno entró a Fiscalía de Martínez por acuerdos que hizo Bustos: Musa Besaile

BLU Radio conoció en primicia la explosiva declaración que rindió el exsenador Musa Besaile en el juicio en contra del exmagistrado Francisco Ricaurte, acusado de ser una de las cabezas del denominado “cartel de la toga”.

El exsenador Besaile aseguró que Ricaurte, en un encuentro en el centro de Bogotá, le dijo que Luis Gustavo Moreno había sido nombrado por el exfiscal general Néstor Humberto Martínez como jefe de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía, porque “lo metió (Leonidas) Bustos allá por unos acuerdos que hicieron".

Según el exsenador, Francisco Ricaurte lo llamó a que se vieran en un restaurante en el centro de Bogotá, en esa cita, le habló sobre un proceso de una familiar suya y le dijo que debía trabajar todo con el expresidente de la Corte Suprema de Justicia Leonidas Bustos, procesado por el “cartel de la Toga”, que ya se desempeñaba como abogado.

"Me dice él, (Ricaurte) me enteré que detuvieron a tu suegra -yo lo dejé que hablara- a tu suegra Mara Bechara, la dueña de la universidad, y te llamé porque tengo la persona clave para eso. El proceso de Mara Bechara lo lleva Gustavo Moreno, o una la oficina que pertenece al resorte de Gustavo Moreno y tú sabes que Gustavo Moreno está de fiscal anticorrupción, este pedacito me lo quiero reservar ante al JEP, tú sabes, cómo entró él, quien lo metió, cómo lo metió. (Después de una interrupción lo explica) Él (Ricaurte) me dice: usted sabe que Gustavo Moreno lo metió Bustos allá por unos acuerdos que hicieron", reveló Besaile.

Añadió, que en la JEP contará la relación que tiene el exmagistrado Francisco Ricaurte y él con FONADE, en donde se habrían cometido un sinnúmero de actos de corrupción.

En el 2014, dice Besaile, su abogado Luis Ignacio Lyons le dijo que el exmagistrado Ricaurte lo quería ver en su apartamento. Supuestamente, Ricaurte fue una de las personas que intervino en la solicitud de que entregara 2.000 millones de pesos a Gustavo Moreno, para que lo defendiera en un proceso de parapolítica.

"Llegué a la residencia del magistrado Ricaurte, que queda más o menos en la 7 con 85, de sur a norte. Me dijo te he citado aquí porque me he enterado de que el proceso de parapolítica que tienes en la Corte me he enterado de que va muy mal llevado, te quiero ayudar. y te llamé porque te quiero recomendar a un abogado experto en esos temas, que lo hemos recomendado en otros temas de parapolítica y ha sido exitoso, se llama Gustavo Moreno, tu fuiste al lanzamiento de su libro. Es un hombre muy bien relacionado, pero además es muy cercano al magistrado Leonidas Bustos, igual quien tiene tu proceso es el magistrado Gustavo Malo, que yo ayudé para que entrara a la Corte Suprema de Justicia", relató Besaile.

Asegura que, posteriormente, Gustavo Moreno lo citó en un hotel en donde le habría dicho "el magistrado Ricaurte me ha pedido que te ayude en tu proceso de parapolítica que va muy mal llevado en la Corte Suprema, al igual que el proceso del senador Julio Manzur que también va muy mal llevado. Pero para ayudarte tu te tienes que dejar asesorar por mi. Le dije que mi proceso iba muy bien, que Mancuso ha dicho en la Corte que no tengo anda que ver con él, me dijo que yo estaba equivocado. Efectivamente, Moreno conocía el proceso", puntualizó.

Finalmente, dijo que un alto funcionario del Estado, de presidencia, le ayudó con su proceso. Supuestamente, alguien le contó que se le venía una orden de captura por lo que decidió buscar a ese alto funcionario del estado que le ayudó a saber cómo iba su proceso y si era cierto que venía una decisión en su contra.

