Exministros Bonilla y Velasco, señalados presuntamente de liderar organización criminal de contratos

Exministros Bonilla y Velasco, señalados presuntamente de liderar organización criminal de contratos

La fiscal María Cristina Patiño explicó que, según la investigación, los exministros Bonilla y Velasco habrían acordado ilícitamente con congresistas el direccionamiento de contratos.

