Exministros Bonilla y Velasco, señalados presuntamente de liderar organización criminal de contratos

La Fiscalía General de la Nación señaló a los exministros de Hacienda, Ricardo Bonilla, y del Interior, Luis Fernando Velasco, como presuntos responsables de encabezar una organización criminal en el marco del escándalo por el presunto direccionamiento de contratos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). La imputación se realiza durante la audiencia de formulación de cargos y medida de aseguramiento, en la que se les atribuyeron los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos y cohecho por dar u ofrecer.

La fiscal María Cristina Patiño explicó que, según la investigación, Bonilla y Velasco habrían acordado ilícitamente con algunos senadores y representantes del Congreso de la República el direccionamiento de proyectos, contratos o convenios en el Invias y la UNGRD, a cambio de su respaldo en las votaciones de las comisiones parlamentarias.

Ricardo Bonilla - Luis Fernando Velasco Foto: X - UNGRD

La fiscal María Cristina Patiño resaltó que la organización criminal tuvo “vocación de permanencia y durabilidad”, ya que sus operaciones se extendieron durante todo el tiempo en que Bonilla y Velasco se desempeñaron como ministros.

Entre los hechos más relevantes, la fiscal destacó una reunión en las instalaciones del Ministerio del Interior, en la que Velasco, Bonilla y la asesora María Alejandra Benavides Soto discutieron las próximas elecciones regionales y la necesidad de asegurar respaldo político mediante beneficios indebidos. Velasco habría ordenado que Benavides atendiera al senador Julio Elías Chagüi, quien buscaba la agilización de proyectos en el Invias, orden que Bonilla habría concretado al instruir a su asesora para cumplir con el acuerdo ilícito.



Respecto a la presunta responsabilidad de Velasco, la Fiscalía señaló que los contratos direccionados para el congresista Chagüi se concretaron en Sahagún, Córdoba, con un valor aproximado de 35.000 millones de pesos, trasladando la ejecución de los proyectos de Invias a la UNGRD.

En total, la investigación atribuye a Bonilla y Velasco la participación en 74 proyectos radicados en Invias y cinco en la UNGRD, por un valor total aproximado de 612 mil millones de pesos, de los cuales se habrían concretado siete proyectos. La Fiscalía asegura que estas actuaciones demuestran la existencia de una organización criminal con estructura jerárquica y planes coordinados para beneficiar a congresistas y funcionarios mediante contratos públicos.