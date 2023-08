Expresidente Uribe presenta querella contra excongresista Jattin por declaraciones en la JEP

El expresidente Álvaro Uribe aseguró este viernes que su apoderado, el abogado Abelardo de la Espriella, uno de sus más cercanos juristas, presentó una querella por calumnia contra la excongresista Zulema Jatiin, quien entregó unas declaraciones a la Justicia Especial para la Paz (JEP), en las que aseveró que el líder del Centro Democrático habría tenido noticias de vínculos de políticos con paramilitares y no habría hecho nada al respecto.

Lo dicho por Jattin fue desmentido por el propio expresidente, que aseguró que nunca ha tenido vínculos con paramilitares.

“Con la doctora Jattin me reuní en algunas oportunidades. Si fuera verdad que le recomendé no denunciar sin pruebas las supuestas presiones paramilitares, no es de mi estilo decir que tenía que ser una prueba escrita. Además, menciona personas sobre las que nunca hablamos. Sin que tenga una sola palabra mía para acusarme inventa ante la JEP su análisis político que no se le ocurrió hace más de 20 años”, expresó el excongresista.

El exmandatario durante los últimos días ha expresado que la excongresista está interesada en obtener beneficios de la jurisdicción transicional, con una declaración después de 20 años.

