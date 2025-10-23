Familia de Valeria Afanador denuncia negligencias en investigación por muerte de la menor en Cajicá

La familia de Valeria Afanador, la niña de diez años que desapareció y posteriormente fue hallada sin vida en Cajicá, Cundinamarca, denunció serias fallas en el manejo de la investigación que adelanta la Fiscalía General de la Nación.

El padre de la menor, Manuel Afanador, aseguró que, pese a que el caso ha sido catalogado como prioritario por el ente acusador, “no hay nada, no tenemos resultados palpables”, tras más de dos meses del hecho.

Según relató Afanador, solo mediante una acción de tutela lograron acceder parcialmente al expediente, donde su defensa, encabezada por el abogado Julián Quintana, encontró lo que calificó como un trabajo “pobre y sin resultados concretos”.

El padre denunció negligencias en la solicitud y práctica de pruebas esenciales, entre ellas las de ADN de terceros y la reconstrucción de los hechos, procedimientos que, afirma, no han sido completados o presentan graves retrasos. “Todo lo que se pidió a nivel biológico y científico sigue sin respuesta. La Fiscalía dice que ya lo solicitó, pero Medicina Legal no contesta”.



Manuel Afanador, papá de Valeria Afanador. Foto: Suministrada

Según el padre y el equipo de defensa, hubo una grave falla del ente investigador en la solicitud para la triangulación de llamadas, debido a que al parecer la fiscal de búsqueda solo pidió tres horas de interceptación.

“Hizo una solicitud para triangulación de llamadas en un rango de tres horas. Y el mismo analista le dijo, no, con tres horas no hacemos nada. Y eso hasta hoy, no ha estado subsanado, tuvieron que pedirle nuevamente a las empresas de telefonía la información”, describió afanador rechazando demoras en dichas pruebas.

Publicidad

También señaló que los testimonios jurados de algunos funcionarios del colegio Gimnasio Campestre Los Laureles están llenos de mentiras que podrían verificarse con cámaras, sin que la Fiscalía haya actuado al respecto.

En su declaración jurada dice, yo no recibí llamadas ese día, y en videos esa persona está hablando por teléfono. Es una persona que está hablando por teléfono, que está en la zona justo en el mismo minuto y hora en el que Valeria se perdió señaló el papá de Valeria Afanador

El abogado Julián Quintana también manifestó su preocupación tras la reciente reunión con la Fiscalía. “Insistimos en las dos hipótesis, el tercero, pues hay informes de investigadores del CTI, que dan cuenta en los videos como se ve la sombra de una persona detrás de esas rejas. Por eso es importante corroborar o no ese hecho. Y también, sin duda alguna, la responsabilidad de los empleados del colegio, en cabeza de la rectora y los profesores que tienen el cuidado de Valeria. Esperamos pronto resultados, pero sí, nos fuimos preocupados de la reunión”.

Manuel Afanador también denunció haber sido víctima de amenazas y desinformación, incluyendo acusaciones infundadas en redes sociales que lo señalan como responsable del crimen. “Me señalan a mí como el responsable del asesinato de la niña, donde me señalan a mí que lo único que yo quería era reclamar la póliza. Entonces, toda esa desinformación genera, pues, que en redes sociales la gente tenga unas reacciones bastante agresivas conmigo. Tuve la oportunidad de que una persona en la calle me dijo que me tenían que matar porque yo era el responsable de la niña”, motivo por el cual cambió su lugar de residencia.

Publicidad

El padre de la menor cuestionó además que el colegio siga operando con normalidad, mientras “ostenta tener la mejor seguridad de la zona”, y lamentó que “pareciera que se hubiera muerto un conejo, no una niña con una condición especial que merecía todo el cuidado”.

La familia ha acudido al Congreso de la República y se ha articulado con otros casos, como el de Tatiana Hernández, joven desaparecida en Cartagena hace 6 meses, para exigir justicia y denunciar lo que consideran “una cadena de negligencias institucionales”.

“Lastimosamente, los funcionarios que han tomado nuestros casos son personas negligentes y corruptas. En el caso de la señora Lucy, la mamá de Tatiana, la corrupción de la seccional de Bolívar hizo que a ellos también los amenazaran, y que por eso el caso hasta ahorita lo tuvieron que traer acá. Y en mi caso, la negligencia de la fiscal de desapariciones, es la que nos tiene hoy en día, en que no tenemos nada”, concluyó Afanador, mientras no descarta acudir a instancias internacionales, si no hay avances significativos en los próximos días.