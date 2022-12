FCF responde tras pliego de cargos por reventa de boletería para Eliminatorias

La Federación Colombiana de Fútbol (FCF) se pronunció luego de que la Superintendencia de Industria y Comercio formulara pliego de cargos contra la FCF, las compañías Ticketshop y Ticket Ya, y sus altos directivos, por el presunto desvío masivo de boletas para la reventa en los partidos de la Selección Colombia en la Eliminatoria al Mundial Rusia 2018.

En un comunicado, la federación asegura que respeta y acata las decisiones de las autoridades y afirma que “los funcionarios de la misma, involucrados en la investigación, demostraran su correcto proceder, siendo las principales víctimas y denunciantes de este tipo de conductas con las que se ha violado nuestra buena fe y la de todos los colombianos”.

Algunos de los altos directivos involucrados en el caso son Luis Bedoya, Ramón Jesurún, Álvaro González, Jorge Perdomo, Andrés Tamayo Ianinni, entre otros.

Según el ente, “altos directivos” de la Fedefútbol y varias otras personas habrían “planeado, diseñado y ejecutado una estrategia o procedimiento que habría dado como resultado la desviación masiva de boletas con fines de reventa para los partidos de fútbol disputados por la Selección Colombia en su condición de local en la ciudad de Barranquilla en el marco de la Eliminatoria al Mundial Rusia 2018”.

En su comunicación, la FCF especifica también que “hasta el momento, la única información que tiene la Federación Colombiana de Fútbol al respecto es lo que ha circulado en los medios de comunicación, pues no hemos sido notificados aún”, por lo que esperan conocer el caso para ampliar su respuesta.

TicketShop, empresa que comercializaba las boletas, traspasaba a TicketYa un sinnúmero de entradas para su reventa, según la SuperIndustria. Sin embargo, estas dos sociedades se fracturaron cuando TicketYa empezó a demorar los pagos.

En consecuencia, dicen las autoridades, la comercializadora TicketShop delató ante la Superintendencia el negocio ilegal e hizo entrega de contratos, documentos, correos electrónicos, entre otras pruebas para contribuir al Programa de Beneficios por Colaboración.

El superintendente delegado, Jorge Enrique Sánchez, reveló conversaciones a través de WhatsApp que habrían sostenido los socios de la empresa Ticket Ya, en la ejecución del negocio.

Medardo Alberto Romero habría afirmado: "Hay q sacar a Pekerman, pero ya, si no, no vamos al mundial. Reynaldo Rueda es la ficha a jugar! Pekerman nos tiene por fuera del mundial, y si no clasificamos, pensaría que Yesurum perdería su presidencia y TUTICKETYA.CO??? Socios, q peligro".

La SIC determinó que el precio de taquilla de las 42.221 boletas desviadas masivamente para ser revendidas equivale a una suma superior a los $8.700 millones de pesos, mientras que Ticket Ya las revendía en el primer eslabón de reventa por más de $21.800 millones. Esto quiere decir que las utilidades que recibió esta empresa superaron los $13.000 millones de pesos.

Ahora los altos mandos de la Federación Colombiana de Fútbol, así como los socios de las empresas comercializadoras deberán enfrentar a la justicia y responder ante posibles sanciones por hasta $78.124’200.000 (100.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes) y para aquellos que infrinjan esas disposiciones hasta de $1.562’484.000 (2.000 SMLMV).

