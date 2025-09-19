En vivo
Vía al Llano
Caos en La Mesa
Bruce Mac Master - Petro

Fijan fecha para nueva imputación de cargos y medida de aseguramiento contra Nicolás Petro

Fijan fecha para nueva imputación de cargos y medida de aseguramiento contra Nicolás Petro

Petro Burgos también deberá responder por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, tráfico de influencias y falsedad en documento.

nicolas petro en juiciio.png
Nicolás Petro en medio de la audiencia preparatoria de juicio.
Pantallazo de audiencia.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 19 de sept, 2025

En dos semanas se dará inicio a un nuevo proceso judicial en contra Nicolás Petro Burgos, el hijo mayor del presidente de la República y para quien ya fue agendada una audiencia de imputación de cargos y de solicitud de medida de aseguramiento para el próximo 1 de octubre.

La diligencia está programada a las 9:00 de la mañana en los juzgados de Barranquilla, donde ahora Petro Burgos también deberá responder por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, tráfico de influencias y falsedad en documento, los cuales se suman al proceso por lavado de activos y enriquecimiento ilícito por el que ya fue acusado.

El juzgado de control de garantías que asumirá este proceso será asignado ese mismo día de la audiencia, fecha desde la cual también estará abierta la posibilidad de que se emita una orden de captura en contra del exdiputado, en caso de que se estipule una nueva medida relacionada con prisión preventiva o casa por cárcel. 

Estos nuevos cargos en contra de Nicolás surgen por una presunta celebración indebida de contratos que habría realizado, a través de terceros, por más de $3.000 millones entre 2020 y 2021, cuando era diputado del Atlántico.

En concreto, Petro será procesado por cinco contratos firmados a través de la Fundación Conciencia Social (Fucoso) y la Unión Temporal Conciencia Incluyente, que tenían como propósito ofrecer programas de atención a adultos mayores y estudiantes en condición de discapacidad, pero cuyos servicios no se habrían ejecutado.

Uno de los polémicos contratos fue firmado por 400 millones de pesos y al parecer 120 millones habrían sido pactados para entregarlos a Day Vásquez y su entonces esposo Nicolás Petro, y los otros $80 millones, en partidas iguales, para Gustavo de la Ossa, director de la fundación, y Pedro Name, expareja de Vásquez.

Además, en esto figura un hombre llamado Raúl, que investigan si posiblemente se trata de Raúl Lacouture, entonces secretario general de la Gobernación del Atlántico.

