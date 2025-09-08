Nicolás Petro será imputado por celebración indebida de contrato cuando era diputado

La fiscal Lucy Laborde, de la unidad de Lavado de Activos de Barranquilla, presentó el pasado 5 de septiembre una solicitud de audiencia de imputación de cargos contra Nicolás Petro por la presunta celebración de contratos que habría realizado, a través de terceros, por más de $3.000 millones entre 2020 y 2021, mientras era diputado del Atlántico.

Se trata de una imputación por interés indebido en la celebración de contratos y falsedad en documento público, la cual tendrá asignación esta semana. La solicitud apunta a que esta deberá ser realizada junto con la de solicitud de medida de aseguramiento, lo que podría llevar a que nuevamente sea capturado el hijo mayor del presidente de la República.

Es de recordar que, de acuerdo con las investigaciones realizadas por la Fiscalía en medio del proceso de presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos, el hijo del presidente fue cuestionado por ingresos que habría obtenido a partir del favorecimiento que habrían obtenido él y su esposa con la firma de contratos a través de la Fundación Conciencia Social (Fucoso).

Pese a que la fundación suscribió durante varios años diferentes contratos con la Gobernación del Atlántico y la Alcaldía de Barranquilla, durante agosto de 2021 habrían firmado uno para la ejecución de un programa con personas de la tercera edad y jóvenes con limitación en su movilidad.

Este fue por un monto de $400 millones, el cual requería ser implementado en los centros de vida para adultos mayores, con el fin de brindar ayuda psicosocial a esta población.

No obstante, en medio de la revisión de chats que le realizaron a Daysuris Vásquez, detectaron unas conversaciones de ella con Gustavo de la Ossa (director de la Fundación) y un hombre llamado Raúl (posiblemente Raúl Lacouture, entonces secretario general de la Gobernación), en los que se hablaba de la autorización de dicho contrato.

Al parecer, dicho recurso no habría sido ejecutado, sino que $120 millones habrían sido pactados para entrega a Day Vásquez y su entonces esposo Nicolás Petro, y los otros $80 millones, en partidas iguales para Gustavo de la Ossa y Pedro Name, expareja de Vásquez.

