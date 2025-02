Fiscal sobre captura de alias ‘Araña’: “Las circulares de Interpol son para ejecutarlas”

Luego de que el miércoles en la noche en un hotel de Bogotá miembros del CTI hicieran efectiva la captura de alias ‘Araña, uno de los cabecillas de la Segunda Marquetalia de las disidencias de las Farc, se desató una gran polémica.

La fiscal Luz Adriana Camargo, se pronunció en medio de un evento y aseguró que, “Lo que sucede es que una circular roja de Interpol solo tiene una respuesta, y es ejecutarla, y ninguna autoridad dentro de la fiscalía puede decirle al CTI que no cumple esa labor”, aseguró.

La jefe del ente acusador, aseguró que esto no tiene por qué afectar los diálogos de paz e incluso soltó una frase muy particular, asegurando que una solicitud de extradición no significa tener un avión parqueado en Catam esperando a llevarse a quien es objeto de la solicitud sino que es un trámite legal que tiene varias etapas.

“Una solicitud de extradición es un trámite, un procedimiento legal que tiene etapas y esas etapas pasan por una solicitud, de hecho una solicitud formal que nosotros hemos recibido, luego eso va a la Corte Suprema de Justicia, quien estudia y evalúa si es procedente o no”, expresó Camargo.