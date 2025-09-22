En vivo
Fiscalía cita a conciliación a sargento (r) Alexander Chalá tras denuncia del ministro de Defensa

La controversia se originó tras la publicación que hizo el sargento (r) Chalá en su cuenta de X, de supuestos chats de WhatsApp en los que el ministro Sánchez y el general (r) Eduardo Zapateiro habrían discutido la firma de un contrato en Indumil, presuntamente a espaldas del presidente Gustavo Petro.

Por: Kalila Peña
|
Actualizado: 22 de sept, 2025

La Fiscalía General de la Nación citó a audiencia de conciliación al sargento (r) Alexander Chalá Sáenz, luego de la denuncia interpuesta por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, quien lo acusa de falsedad en documento privado, falsa denuncia y una querella por injuria y calumnia.

La controversia se originó tras la publicación que hizo el sargento (r) Chalá en su cuenta de X, de supuestos chats de WhatsApp en los que el ministro Sánchez y el general (r) Eduardo Zapateiro habrían discutido la firma de un contrato en Indumil, presuntamente a espaldas del presidente Gustavo Petro. Según el denunciante, en las conversaciones se mencionan “acuerdos, negociaciones, favores y visitas al comando general e Indumil”, considerándolo como una traición política y militar de alto nivel.

En su denuncia, el sargento retirado resaltó que las imágenes divulgadas muestran los números de teléfono de los participantes, lo que, en su criterio, prueba la veracidad de los mensajes.

Sin embargo, el ministro de Defensa rechazó categóricamente estos señalamientos, calificando las conversaciones como un “montaje” y negó cualquier participación en maniobras de corrupción o conspiración institucional. Además, Sánchez respondió interponiendo una denuncia formal ante la Fiscalía contra Chalá por afectar su honra y buen nombre.

Con estos hechos, la Fiscalía abrió una noticia criminal en contra el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, y el general retirado Eduardo Zapateiro, por la supuesta comisión del delito de tráfico de influencias de servidor público.

