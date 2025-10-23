En vivo
Fiscalía imputa a exdirector seccional acusado de abusar sexualmente a una subalterna

Fiscalía imputa a exdirector seccional acusado de abusar sexualmente a una subalterna

El exfuncionario, identificado como César Rojas Arias, habría utilizado su cargo para someter a la víctima a un patrón de violencia sexual y amenazas durante varios meses.

Fiscalía General de la Nación
Fiscalía General de la Nación
Foto: Google Maps
Por: Kalila Peña
|
Actualizado: 23 de oct, 2025

La Fiscalía General de la Nación imputó al exdirector seccional César Rojas Arias como presunto responsable de delitos de acceso carnal violento agravado, acceso carnal en persona puesta en incapacidad de resistir agravado, acto sexual violento agravado y acoso sexual, en el marco de una investigación que reveló un patrón de abuso sexual sistemático contra una funcionaria subordinada.

De acuerdo con el ente acusador, los hechos habrían ocurrido a lo largo de nueve meses, periodo durante el cual el exfuncionario se habría aprovechado de su posición jerárquica para asediar a la víctima, someterla a coerción sexual y amenazarla con traslados o represalias laborales si no accedía a sus pretensiones.

La investigación, dirigida por un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, se adelantó bajo un enfoque diferencial de género y de protección integral, con el propósito de garantizar la seguridad física, emocional y laboral de la víctima.

Durante la audiencia de imputación, realizada ante un magistrado con función de control de garantías del Tribunal Superior de Bogotá, la Fiscalía presentó los elementos de prueba que demostrarían cómo Rojas Arias utilizó su posición de poder para ejercer control y sometimiento sobre la funcionaria, quien habría sufrido reiterados episodios de violencia sexual y psicológica dentro del entorno institucional.

No obstante, el procesado no aceptó los cargos formulados por la Fiscalía.

Este tipo de comportamiento, indicó el ente acusador, constituye una forma de violencia basada en género que atenta contra la dignidad y la integridad de las mujeres en espacios laborales.

