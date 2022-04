Fiscalía pide que Carlos Mattos sea condenado a 95 meses de prisión

Después de cinco meses de su extradición, el empresario Carlos Mattos aceptó cargos por los delitos de cohecho y daño informático. El juez 30 de conocimiento de Bogotá avaló la aceptación de cargos y fijó para el 22 de abril, a las 8:00 de la mañana, la lectura de la sentencia en contra del empresario.

La Fiscalía le solicitó al juez que lo condene a una pena de 114 meses de prisión que, con la rebaja de ley, que es una sexta parte por la etapa procesal en la que se encuentra, quedaría en 95 meses de cárcel. Asimismo, la Fiscalía pidió que no se le aprueben beneficios como la casa por cárcel o la suspensión de la pena.

Asimismo, el delegado de la Procuraduría hizo una extensa exposición de porqué Mattos debería recibir una condena ejemplar. Dijo que con su conducta mandó el mensaje equivocado de que las decisiones judiciales se compran.

“A la hora de sancionar el concurso, el Ministerio Público le solicita que se envíe un mensaje claro a la sociedad y que las penas cumplan la función para las que están determinadas, señalando la gravedad del delito e imponiendo por ese delito una pena que corresponda con la gravedad del comportamiento y el daño ocasionado por mandar el mensaje equivocado de que las decisiones judiciales tienen precio”, dijo el delegado de la Procuraduría.

Por su parte, Mattos volvió a pedir perdón a la sociedad colombiana por sus conductas y pidió que lo trasladen a una cárcel acorde con sus necesidades de salud.

“No es justificable haber tomado tan malas decisiones. Quiero indemnizar a las víctimas y que eso sirva para la formación de los miembros de la judicatura y tratar de resarcir el daño causado. Su señoría, hoy asumo el compromiso como garante de la justicia y de la no repetición y lo que resta de mi vida, que de por sí ya es corta. Por último, imploro a la magistratura se me permita cumplir mi condena en un sitio de reclusión más acorde con mi estado de salud y que se me permita acceder a los tratamientos médicos que requiero por mis quebrantos físicos. Que se me permita ser un reo en condiciones dignas. Colombia mil disculpas”, leyó Carlos Mattos.

Antes de la aceptación de cargos de Mattos, el juez 30 de conocimiento de Bogotá accedió a la solicitud de la Fiscalía y que precluyera la investigación que se le llevaba por los delitos de acceso abusivo a sistema informático y utilización indebida de redes de comunicaciones. Es decir, Mattos será condenado solo por dos de los cuatro delitos por los que la Fiscalía pretendía llevarlo a juicio.

El giro en el proceso, que abrió la puerta a una sentencia anticipada, se dio porque solo hasta el mes de diciembre del 2021 el Gobierno de España informó que avalaba la extradición por dos de los cuatro delitos por los que era requerido. Lo anterior, porque los otros dos delitos, que son acceso abusivo a sistema informático y utilización indebida de redes de comunicaciones, no existían como delitos en ese país.

La Fiscalía consultó a la Cancillería de Colombia y a la Dirección de Asuntos Internacionales de la Fiscalía y el 29 de marzo fue notificada de que, según los tratados internacionales, no podría llevarlo a juicio por los delitos mencionados, por lo que este jueves, 7 de abril, solicitó la preclusión de estos.

El próximo 22 de abril se conocerán los detalles de la sentencia en su contra.

