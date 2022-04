Fiscalía pide que Carlos Mattos sea condenado a cinco años y tres meses de cárcel por soborno a juez

La Fiscalía pidió al juez 11 de conocimiento de Bogotá que condene al empresario Carlos Mattos a la pena de 63 meses de prisión por haber sobornado a la juez Ligia del Carmen Hernández. Esto, después de que, en la misma audiencia, el empresario aceptara los cargos en este proceso por el delito de cohecho por dar u ofrecer. La Fiscalía dejó a discreción del juez la rebaja de la pena.

De otro lado, la Procuraduría pidió una pena de 48 meses prisión y el abogado de Mattos, Omar Suárez, pidió que la condena no sea superior a 32 meses de prisión y que sea trasladado a Barranquilla, que es su ciudad de arraigo, ya sea la cárcel o el centro de reclusión militar de la misma ciudad.

Mattos volvió a tomar la palabra para pedir disculpas por el daño causado.

“Me acojo al llamamiento a cargos frente al delito de cohecho. Este allanamiento es consensuado e informado y analizado por mi parte, con lo cual no existe posibilidad alguna de expresar que haya constreñimiento alguno o que se me esté induciendo a un error frente a las consecuencias jurídicas que hoy asumo ante su despacho", señaló Mattos.

"Quiero manifestar que si la Fiscalía desde el momento de la imputación hubiese tenido en cuenta mi condición de ciudadano español, no se me hubieran imputado delitos que no existen en España como delitos y desde ese mismo día hubiera aceptado los cargos. Imploro a la magistratura que se me permita cumplir mi condena en un sitio mas acorde con mi estado de salud y que se me permita acceder a los tratamientos médicos que requiero, por mis quebrantos físicos. Que se me permita ser un reo en condiciones dignas. Colombia, mil disculpas por los daños causados”, agregó.

El juez 11 de conocimiento de Bogotá programó para el próximo 7 de junio a las 9:00 de la mañana la lectura de la sentencia contra el empresario Carlos Mattos.

Es preciso recordar que el próximo viernes 22 de abril, el juez 30 de Conocimiento de Bogotá dará a conocer a cuántos años de prisión condenará al empresario Mattos por el soborno de 700 millones de pesos al exjuez civil Reinaldo Huertas. En este caso, la Fiscalía solicitó una condena de 95 meses de prisión.

Así las cosas, quedará en manos de un juez de ejecución de penas la decisión final sobre el tiempo que deberá permanecer Mattos en la cárcel por cuenta de las dos sentencias que se proferirán en su contra.

