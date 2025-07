Se conocieron detalles del interrogatorio que rindió ante la Fiscalía General de la Nación Cristian González, el sexto capturado por el atentado contra Miguel Uribe Turbay. González relató que, al integrarse a la organización criminal liderada por Elder Arteaga, alias 'Chipi', recibió instrucciones precisas: sería el encargado de sacar al joven sicario de la escena del crimen.

Explicó que conocía a Chipi desde hacía más de diez años y fue él quien lo contactó para la operación. Detalló que, antes de los hechos del 7 de junio en el parque El Golfito, hubo un primer intento de perpetrar el ataque durante un evento en la localidad de Engativá, según información recabada por Blu Radio con fuentes cercanas al proceso.

Fiscalía tiene indicios de que intento previo de atentar contra Miguel Uribe fue en Engativá Foto: Instagram Miguel Uribe

Un elemento clave dentro de la investigación es la agenda del senador y precandidato. A lo largo del primer semestre asistió a múltiples eventos, tanto públicos como privados, relacionados con su aspiración a las elecciones de 2026, especialmente en distintas localidades de Bogotá, donde ha difundido su discurso sobre la necesidad de fortalecer la seguridad en la capital. Uribe Turbay fue secretario de Gobierno durante la alcaldía de Enrique Peñalosa.

La fecha que coincide con un evento en Engativá fue el 22 de febrero, en la iglesia Minuto de Dios en la calle 80 con avenida Boyacá. A esa actividad asistieron varios simpatizantes de Miguel Uribe Turbay y del Centro Democrático. Fuentes confirmaron a Blu Radio que, en principio, el plan era realizar un ejercicio de volanteo a las afueras de la iglesia en el semáforo de la carrera 75 con calle 80. Sin embargo, un aguacero torrencial motivó a que el senador se desplazara hacia el norte de Bogotá y terminó su jornada preelectoral en un centro comercial.

Cristian González, el sexto capturado por el atentado contra Miguel Uribe Turbay Foto: Blu Radio

Uno de los datos más relevantes revelados por González es que, para ese evento en Engativá, se había contratado a otro sicario, menor de edad. No obstante, en el último momento desistió de participar, lo que obligó a Chipi a buscar un nuevo cómplice: alias Tianz, el joven que disparó y que está próximo a enfrentar un juicio por haber accionado un arma Glock 9 mm. González le dijo a las autoridades que, de haber sabido que el objetivo era el senador del Centro Democrático, habría cobrado más dinero.

En ese mismo interrogatorio, González señaló que, pese a la cercanía con Chipi, el líder criminal era extremadamente cauteloso en su modus operandi y solo daba instrucciones dentro de ventanas de tiempo muy breves a los miembros de la organización.

Como parte de las pruebas que respaldan la investigación, la Fiscalía tiene en su poder seis celulares que estaban en manos de González al momento de su captura, así como la motocicleta en la que se movilizó por los alrededores del parque El Golfito antes del atentado, y su respectivo chaleco. Todos estos elementos son clave para el análisis técnico, de comunicaciones y de movilidad.

González también especificó que hubo tres videollamadas para coordinar el atentado, realizadas los días 2, 6 y 7 de junio.

Tras cometerse el ataque, se realizó un encuentro en horas de la noche, en el sur de Bogotá, entre Gabriela, Chipi y Cristian González. Según el testimonio, Chipi le advirtió: “Usted no sabe nada donde hable le acabamos con el nido de la perra”.

González también relató que, al ser interrogado sobre otro posible plan de atentado, mencionó que Chipi venía planeando un nuevo ataque contra una caravana de camionetas en los alrededores de la Clínica Marly. No obstante, aclaró que no sabía si los responsables eran los mismos que lo habían contratado para atentar contra el senador.

Momentos antes del atentado a Miguel Uribe Foto: captura de video y Miguel Uribe

“Chipi me dijo que íbamos a hacer una vuelta dura, que era ponerle una maleta encima a una camioneta blindada. Que venían como cinco o seis camionetas, que yo tenía que manejar la moto y pegarme a una de las camionetas. Que un venezolano era el encargado de colocarla en el techo. Que él —Chipi— iba en otro carro, jugando con el control para hacerla estallar a distancia", dijo.

"No alcanzó a decirme quién era la víctima. Él me decía: ‘Yo, cabrón, lo espicho. Usted se me acerca a la camioneta y el venezolano se la pega al techo. Yo desde el carro lo espicho y se lo hago estallar’. Lo decía muy animado. Esa era una vuelta que ellos estaban planeando desde hace tiempo, y con una gente dura, como de otro lado. No sé si sean los mismos que mandaron hacer la vuelta del senador", añadió.

Nuevos detalles del interrogatorio de alias Gabriela

Katerine Martínez, alias Gabriela, adelanta negociaciones con la Fiscalía General de la Nación en busca de un principio de oportunidad con inmunidad parcial. Contó que escuchó a Chipi hablar de al menos tres intentos de ejecutar el ataque, lo que coincide con la versión de Cristian González, quien habría ingresado a la operación en el segundo intento.

También reveló que el plan inicial de Chipi era asesinar a Carlos Eduardo Mora González, el conductor del vehículo Spark gris que estuvo en la escena del crimen: “Hay que matarlo porque sabe mucho”, fueron las palabras que aseguró haber escuchado de parte de Chipi.

Así se presentó alias ‘Gabriela’. Foto: Captura audiencia y redes sociales

Negociaciones de la Fiscalía con Chipi y El Hermano

Elder Arteaga, alias Chipi, y William González, alias El Hermano, aún no han manifestado su voluntad de colaborar en la investigación. En el caso de Chipi, se estudia la posibilidad de que se allane a los cargos, dada la contundente evidencia que tiene la Fiscalía en su contra. Por su parte, El Hermano enfrentaría un juicio.