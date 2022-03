El Gobierno destituyó al director del INPEC, general Mariano Botero Coy, así como al director de la cárcel La Picota, coronel (r) Wilmer Valencia, tras el informe especial de Noticias Caracol que reveló las condiciones especiales de las que gozaba el empresario Carlos Mattos en prisión.

La unidad investigativa de Noticias Caracol registró, por varios días, las salidas del empresario Carlos Mattos , procesado por el caso Hyundai, de la cárcel La Picota de Bogotá.

En los videos, revelados por Noticias Caracol , se ve cómo, por ejemplo, el 25 de febrero el empresario, escoltado por hombres del Inpec, llega a un edificio de su propiedad, ubicado en el norte de la ciudad.

En las imágenes se ve cómo un guardia del Inpec se baja del puesto de copiloto , mientras de atrás se baja el empresario Carlos Mattos, como si se tratara de un ciudadano común y corriente.

Mattos se baja, camina solo y entra al edificio, donde, según Noticias Caracol , atiende a personas a sus anchas.

Habla el abogado Cancino

Tras desatarse el escándalo y conocerse la salida de los directores del Inpec y la cárcel La Picota, el abogado Iván Cancino le dijo a BLU Radio que su apoderado le explicó que ha salido de la cárcel con permisos, la mayoría por razones médicas.

Sin embargo, Cancino aclaró que en una ocasión él tenía una cita con Jorge Mattos, hermano del empresario, y se llevó la sorpresa de ver a su apoderado.

“Hay que separar varias cosas. Yo no ni almuerzo ni como con él en ninguna parte. Todos los permisos con los que ha salido Carlos Mattos, tengo entendido, son reales. No tengo por qué dudar de él, además porque he estado con él en dos o tres citas médicas”, expresó.