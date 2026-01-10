En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Presos políticos Venezuela
'Iván Mordisco'
Llamada Petro - Trump
Nicolás Maduro

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Judicial  / Habla hermana de persona trans que perdió la vida a manos de su amante en Cajicá

Habla hermana de persona trans que perdió la vida a manos de su amante en Cajicá

El informe de Medicina Legal confirmó que la víctima, identificada como Natalia Santo Domingo Rodríguez, recibió múltiples heridas con arma blanca, lo que evidenció un alto grado de violencia.

Habla hermana de personas trans que perdió la vida a manos de su pareja en Cajicá
Habla hermana de personas trans que perdió la vida a manos de su pareja en Cajicá
Foto: Conducta Delictiva
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 10 de ene, 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad