Hasta 11 años de prisión pagarán las personas que vendan licor adulterado en Bogotá

La Alcaldía de Bogotá anunció nuevas medidas para hacerle frente al incremento de personas intoxicadas con licor adulterado . Dentro de las sanciones están de 5 a 11 años de prisión a quienes comercialicen, distribuyan, imiten o simulen bebidas alcohólicas, así como una multa de 1.500 salarios mínimos y el cierre definitivo del establecimiento comercial.

La decisión de poner estos correctivos se toma porque en la capital ya van 38 casos de personas intoxicadas con licor que se prepara mediante destilación artesanal o preparaciones con alcohol industrial; 23 de las víctimas fallecieron y en 12 de los intoxicados se encontró la presencia de metanol.

La administración distrital reforzará los operativos de inspección, vigilancia, control y prevención en establecimientos para evitar la venta de los licores el Rey de Reyes , Old John, Cabañita, El Parrandero, Ardiente el Gran Niche Xtreme y Anis cartujo.

“En lo corrido del mes de diciembre se han realizado 128 operativos de verificación de alimentos y bebidas sanas y seguras, en los que se han intervenido 283 establecimientos, se han impuesto medidas de seguridad a 20 establecimientos; se han desnaturalizado 416 litros de licores por incumplimiento en rotulado y no contar con registro sanitario; y 22,65 litros por fecha de vencimiento expirada”, informó la secretaría distrital de salud.

Dentro de las recomendaciones que entrega la autoridad sanitaria, están; no consumir bebidas producidas de formas artesanales, no comprar en la calle, no recibir licores de personas desconocidas, y desconfiar de los precios más bajos. Además, explican las principales señales de una bebida adulterada.

¿Cómo identificar una botella adulterada?

• Revise que la botella o empaque no haya sido manipulada, que no tengan golpes o abolladuras.

• La tapa debe estar fija y sin goteos. Verifique que sellos, envolturas, tapas, bandas de seguridad, dosificadores, estampillas y etiquetas no hayan sido manipulados.

• Si el envase es de cartón con cubierta en aluminio, las pestañas deben estar bien pegadas.

• Observe que el contenido de la botella y el color correspondan al tipo de licor; revise la botella a contraluz para que no presente cuerpos extraños.

• La información declarada tanto en las etiquetas como en envases, tapas y estampillas debe corresponder al mismo producto.

• Si sospecha de alguna inconsistencia en la bebida alcohólica ¡No la consuma!

