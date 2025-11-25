En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Santiago Uribe
Cartel de los Soles
Reforma tributaria
Infiltración de disidencias Farc

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Judicial  / Hombre atacó e hirió con arma de fuego a su excompañera sentimental en Huila

Hombre atacó e hirió con arma de fuego a su excompañera sentimental en Huila

Este hecho se registró en el municipio de Acevedo. El agresor, quien también hirió al hijo de la mujer, huyó del lugar y es buscado por las autoridades.

Publicidad

Publicidad

Publicidad