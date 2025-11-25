Hombre atacó e hirió con arma de fuego a su excompañera sentimental en Huila

En el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer se reportó en la vereda La Unión zona rural de Acevedo, Huila, un grave caso de violencia de género. De acuerdo con información preliminar, un hombre habría disparado contra su excompañera sentimental.

Durante el ataque, también resultó herido el hijo de la mujer, un joven de 17 años, quien intentó defenderla del presunto agresor.

“La Policía Nacional rechaza y lamenta los hechos ocurridos en la vereda La Unión de Acevedo, donde una mujer y su hijo adolescente resultaron lesionados por arma de fuego durante la noche del lunes 24 de noviembre. Según las primeras versiones, el presunto agresor sería el compañero sentimental de la víctima, quien habría lesionado a su pareja y posteriormente al joven, cuando este intentó intervenir en defensa de su madre”, indicó el mayor Cristian David Arciniegas, comandante del Cuarto Distrito de Policía Guadalupe.

La mujer, de 35 años, presenta una herida por arma de fuego en el brazo, mientras que su hijo registra una lesión en el hombro. Ambos fueron remitidos al hospital del municipio.



“De manera inmediata, las patrullas del cuadrante y unidades especializadas desplegaron un plan especial en la zona para brindar atención a los heridos y asegurar su traslado al hospital municipal, donde, según información preliminar, se encuentran estables y fuera de peligro”, señaló el oficial.

El agresor, quien huyó del lugar, es buscado por las autoridades, que desplegaron un plan candado en la zona rural de este municipio.

“Desde el primer momento, la Policía activó los protocolos de búsqueda y localización del presunto responsable, quien emprendió la huida tras los hechos. En este momento, nuestras unidades continúan en la zona rural realizando actividades de patrullaje, verificación y recopilación de información con la comunidad, con el fin de dar con el paradero del agresor y ponerlo a disposición de la autoridad competente”, confirmó el comandante del Cuarto Distrito de Policía Guadalupe.

Publicidad

En el Huila, a la fecha se han registrado 5.981 casos de violencia de género, de los cuales 4.138 tuvieron como víctimas a mujeres.

La violencia física, con 1.919 casos, y la violencia sexual, con 710 reportes, son los tipos de agresión más frecuentes en el departamento.