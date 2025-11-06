Jalón de orejas de Corte a comisarías de familia por negligencia en casos de violencia intrafamiliar

La Corte Constitucional hizo un fuerte llamado de atención a las comisarías de familia y al Instituto de Medicina Legal para que actúen con mayor diligencia en la atención de casos de violencia intrafamiliar.

El alto tribunal hizo este pronunciamiento tras revisar una tutela presentada por “Martina”, una mujer víctima de agresiones por parte de su expareja, quien denunció falta de protección por parte de las autoridades encargadas.

Según la Sala de Revisión de Tutelas, integrada por cuatro magistrados, la comisaría de familia vulneró los derechos de la víctima al no adoptar medidas oportunas de protección, pese a las reiteradas denuncias e informes de nuevas agresiones.

La mujer, víctima de agresiones, había acudido a Medicina Legal para ser valorada y presentó un incidente de incumplimiento por los nuevos hechos de violencia.



Sin embargo, la comisaría desestimó sus denuncias al considerar que no existían pruebas suficientes, ya que los informes no le fueron entregados ni remitidos por las autoridades competentes.

Durante el trámite de la tutela, la mujer interpuso un segundo incidente, tras el cual la comisaría finalmente sancionó a su agresor y le ordenó desalojar la vivienda. Sin embargo, la Corte Constitucional determinó que “se configuró una carencia actual de objeto por daño consumado, al haberse materializado los hechos de violencia que la víctima buscaba evitar”.

En su decisión, el alto tribunal reiteró que las entidades encargadas de atender casos de violencia intrafamiliar deben aplicar un enfoque de género y flexibilizar las exigencias probatorias, garantizando la protección efectiva y oportuna de las víctimas.