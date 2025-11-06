En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Palacio de Justicia
Reficar
Jaime Esteban Moreno
COP30

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Judicial  / Jalón de orejas de Corte a comisarías de familia por negligencia en casos de violencia intrafamiliar

Jalón de orejas de Corte a comisarías de familia por negligencia en casos de violencia intrafamiliar

La mujer, víctima de agresiones, había acudido a Medicina Legal para ser valorada y presentó un incidente de incumplimiento por los nuevos hechos de violencia.

Publicidad

Publicidad

Publicidad