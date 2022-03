JEP rechaza sometimiento de exalcalde señalado de participar del 'Pacto de Chivolo'

Luis Rafael Páez fue alcalde encargado de Cerro de San Antonio, en Magdalena, y está siendo investigado en la justicia ordinaria por presuntamente hacer parte del ‘Pacto de Chivolo’, un acuerdo firmado en el año 2000 entre el exjefe paramilitar alias ‘Jorge 40’ y algunos líderes políticos que buscaban llegar a ocupar cargos públicos en el Magdalena.

Asimismo, a Páez se le señala de entregar, presuntamente, recursos públicos a organizaciones paramilitares a través de la contratación pública cuando estuvo como alcalde encargado.

Páez firmó su acta de sometimiento en la JEP el 22 de noviembre de 2018, como agente del Estado no integrante de la fuerza pública, sin embargo, el sometimiento no fue aceptado, aunque se le pidió que hiciera una ampliación del aporte de verdad para evaluar si pudiese finalmente llegar a la jurisdicción.

Tras la presentación de su aporte de verdad, la JEP considero que no es suficiente y por esto no asumirá la competencia del caso argumentando que la información que entregó es vaga y sin sustento. "Páez Zambrano tampoco hizo alusión a hechos o personas, más allá de datos que son de conocimiento público, por lo cual no superaron lo demostrado en su contra en la jurisdicción ordinaria, que es el umbral exigido en la justicia transicional", puntualizo la JEP.

Después de esta decisión su proceso quedará en manos del juzgado segundo penal del circuito especializado de Santa Marta, el cual continuará con las investigaciones por los delitos de concierto para delinquir agravado, peculado por apropiación en beneficio de terceros e interés indebido en la celebración de contratos.

