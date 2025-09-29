Judicializan a integrantes de red que retenía y entrenaba jóvenes para vincularlos al Clan del Golfo

La Fiscalía General de la Nación imputó a 3 hombres responsables de contactar, retener y adoctrinar a jóvenes para vincularlos a estructuras armadas del Clan del Golfo. El caso involucra el secuestro de dos adolescentes en la zona rural de Remedios, Antioquia, quienes fueron sometidos a instrucción en manejo de armas y explosivos, tácticas de patrullaje y emboscadas, mientras recibían amenazas de muerte para forzarlos a integrarse a la subestructura Jorge Iván Arboleda Garcés.

De acuerdo con el ente acusador, los hechos ocurrieron entre el 27 de agosto y el 12 de septiembre de 2025, cuando los jóvenes fueron trasladados a una finca en la vereda Los Mangos y mantenidos en cautiverio contra su voluntad. La investigación permitió identificar a tres presuntos responsables: Harold Alberto Marín Ríos, alias 'El Mocho'; Jonis David Garzón Gallego, alias 'El Negro'; y Eder Giovanni Sánchez Rodríguez, alias 'Lucas'.

Un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales imputó a los procesados los delitos de concierto para delinquir agravado, secuestro extorsivo agravado y entrenamiento para actividades ilícitas. Los tres procesados no aceptaron los cargos y deberán cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario.

Reclutamiento de menores de edad. AFP

Durante el proceso investigativo se determinó que Marín Ríos y Sánchez Rodríguez eran los encargados de custodiar y entrenar a los jóvenes, mientras que Garzón Gallego participó en el transporte de las víctimas y en la logística de su permanencia en cautiverio.



“Tenemos a Eder Giovanni Sánchez Rodríguez, alias Lucas; cumplía un rol de integrante, persona encargada, entonces, de adoctrinar a los nuevos integrantes de esta organización. Era también uno de los encargados de custodiar a las personas que fueron secuestradas y reclutadas ilícitamente, parte fundamental de esa logística con un componente armado con fusiles AK-47 y revólveres 38”, aseguró el fiscal del caso.

La Fiscalía continúa las indagaciones para esclarecer otros posibles hechos similares vinculados a esta red criminal.