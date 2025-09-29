Unas 130 personas desplazadas dejan combates entre Clan del Golfo y ELN en Tarazá, Antioquia

Más de 100 personas desplazadas dejan combates entre Clan del Golfo y ELN en Tarazá, Antioquia. Ya son más de 4 los municipios en Antioquia que sufren el asedio por parte de grupos ilegales.

Con el paso de las horas se ha agravado la situación humanitaria en el municipio de Tarazá donde confrontaciones de los últimos días en zona rural entre el Clan del Golfo y la guerrilla del ELN han producido un desplazamiento masivo hasta el casco urbano de habitantes huyendo de estos combates.

Según el reporte más reciente entregado a Blu Radio por el alcalde de esta localidad del Bajo Cauca antioqueño, Yomer Fabián Álvarez, un total de 128 personas, entre ellas 32 menores de edad, reciben atención en el coliseo del municipio provenientes de veredas como Doradas Altas, Tamí y Nerí.

Sin embargo el panorama, advierte el mandatario, podría agravarse en las próximas horas por cuenta de nuevos enfrentamientos y la posibilidad de que se desplacen aquellos que permanecen confinados por cuenta de la presencia de artefactos explosivos.



“No han terminado de llegar personas que están llegando y acuerdo a la posibilidad que tienen de salir por el mismo el mismo la misma situación de territorio minado, pero la información que tenemos es que las personas se están bregando a salir del territorio hacia la cabecera municipal”, aseguró.

En la zona de los enfrentamientos hay presencia de la fuerza pública y realizan operaciones de control y estabilidad para garantizar las condiciones propicias para el retorno de los afectados. Así lo aseguró el comandante encargado del Ejército Nacional, el mayor general Erik Rodríguez Aparicio.

“Ya tenemos tropas tanto de la Brigada 19, en el caso sur de Bolívar, en Tarazá tropas de la Brigada 11 y de la fuerza de despliegue rápido atendiendo esas emergencias y buscando pues a los perpetradores de estas confrontaciones que han generado el desplazamiento”, dijo.

Sin embargo, Tarazá no es el único municipio con dificultades en materia de orden público. Sumado a Segovia, a donde estarían llegando otros desplazados, se encuentran Amalfi y Anorí bajo amenaza del frente 36 de las disidencias de las Farc como retaliación por la reciente baja de cuatro de sus principales cabecillas.

La alerta por artefactos explosivos en zona urbana se mantiene y obligó al municipio de Amalfi a extender medidas administrativas como el toque de queda que finalizó este domingo, pero Anorí unos 1.500 estudiantes tuvieron clases por una semana desde la virtualidad.

Se espera que este lunes regresen pero con modificaciones en sus horarios de salida, según el alcalde Gustavo Silva.

“Se van a modificar los horarios para que los muchachos salgan más temprano. Está el municipio ha sido reforzado con con más presencia de Policía y esperamos que esta semana podamos levantar este tipo de medidas”, afirmó.

En medio de este panorama, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, tras un consejo de seguridad presidido en Amalfi, indicó que hasta final de año llegarán varios pelotones del Ejército para reforzar la seguridad en la subregión, pero además se comprometió a evaluar solicitudes como la planteada por el alcalde del municipio de Amalfi frente al traslado de la estación de Policía de zona urbana a una más periférica.

“Le dije que se iba a analizar porque la intención es que haga lo que pide la comunidad, que la fuerza pública esté con ella, que esté en el corazón de ellos, que esté en el corazón de Amalfi y obviamente se pueda desplegar hacia otras zonas”, agregó.

El control del territorio de un corredor estratégico entre el Nordeste y el Bajo Cauca con influencia en Valdivia, Anorí y Tarazá protagonizan las más recientes disputas violentas en Antioquia donde pidiendo con urgencia una asistencia oportuna del Estado en materia de pie de fuerza, desminado y sustitución de cultivos ilícitos.