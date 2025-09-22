Capturan a extorsionistas del ELN en Coromoro, Santander; alcalde había sido intimidado

En un operativo conjunto, tropas del Ejército Nacional y la Sijín de la Policía Santander capturaron en flagrancia a dos presuntos integrantes de la comisión Santander del Frente Adonay Ardila Pinilla, del ELN, señalados de extorsionar en la provincia Guanentina.

La captura se desarrolló en la vía que comunica los municipios de Charalá y Coromoro, durante un puesto de control en horas de la noche, en el que participaron el Gaula Militar Chicamocha, el Gaula de la Policía y un pelotón motorizado del Batallón de Artillería N.° 5 de Cimitarra.

Allí fueron sorprendidos los dos hombres con más de diez millones de pesos en efectivo, boletas extorsivas, una agenda con registros de cobros ilegales, teléfonos celulares, una memoria USB, un computador y una motocicleta.

De acuerdo con el coronel Jairo Fuentes, jefe del Estado Mayor de la Quinta Brigada, los capturados serían responsables de exigir dinero a campesinos, ganaderos y comerciantes de los municipios de Coromoro, Simacota, Ocamonte y Charalá, e incluso de extorsionar al alcalde de Coromoro desde comienzos de este año.



“Estos dos bandidos fueron sorprendidos con dinero producto de las extorsiones y boletas de cobro que entregaban a la población civil. Se presume que eran los encargados de intimidar también al alcalde de Coromoro, además de campesinos y empresarios de la región”, señaló el oficial.

El coronel agregó que los dos hombres habrían arrojado sus armas antes de ser interceptados por las tropas, y que las autoridades investigan su posible participación en un homicidio ocurrido recientemente en la vía entre Charalá y Coromoro.

Los capturados quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de extorsión. Para el Ejército, este golpe representa una afectación directa a las finanzas del grupo armado organizado ELN y un paso clave para frenar la intimidación contra autoridades locales y la comunidad en el sector.