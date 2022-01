Juez da casa por cárcel a hombre que insultó, golpeó y abusó sexualmente de su expareja en Zipaquirá

Un juez dio casa por cárcel a un hombre señalado de insultar, golpear, abusar sexualmente y secuestrar a su expareja sentimental en Zipaquirá , Cundinamarca.

"Creí que era una buena persona, porque quería un buen hombre a mí lado. pero, desgraciadamente, siempre fue mala persona. No me valoró, empezó con sus insultos y a pegarme", contó la víctima a Noticias Caracol .

El hombre, que no aceptaba que su expareja lo hubiera abandonado luego de darle una nueva oportunidad, también habría secuestrado a la mujer, que calificó como una "injusticia" la decisión del juez pues, considera, "él es un peligro ante la sociedad"

"Entré a la casa de él y me recibió con un golpe y un cabezazo. Me subió arrastrándome por el piso y, cuando llegamos al cuarto de él, me empezó a pegar puños y patadas" Ese día abusó de ella y luego escapó a denunciarlo", relató la víctima, quien tiene con el hombre un hijo de siete año y otro de once meses.

Según señaló el Coronel Héctor Ruiz, jefe de investigación criminal Policía Región Sabana, de donde lograron la captura del hombre, el mismo "presenta varios procesos penales". Sin embargo, el presunto abusador no aceptó los cargos.