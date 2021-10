Juez declaró improcedente tutela de Petro contra Claudia López por acusaciones sobre Colombia Humana

El Juzgado doce penal municipal con función de control de garantías de Bogotá declaró improcedente una tutela al senador Gustavo Petro contra la alcaldesa Claudia López, con la que buscaba que se retractara de señalarlo de ser el responsable del caos en medio de las protestas que se presentaron en Bogotá hace algunos meses.

Según el fallo de esta tutela, menciona que la alcaldesa Claudia López, no vulneró ningún derecho del senador Petro, “y luego de haber escuchado y analizado la declaración rendida por la doctora Claudia Nayibe López Hernández, alcaldesa de Bogotá, ante el medio de comunicación Noticias Caracol, el 10 de agosto de 2021, que no se presenta vulneración a los derechos fundamentales a la dignidad humana, buen nombre, honra, presunción de inocencia, a la no discriminación por razones políticas y a la oposición política, de los que es titular el doctor Gustavo Francisco Petro Urrego”, explica esta comunicación.

Cabe recordar que el pasado 7 de septiembre, a través de un comunicado, el senador Petro había anunciado que ante la respuesta negativa de la retractación por las ‘afirmaciones irresponsables y violatorias’, la mandataria estaría violando sus “derechos fundamentales a la dignidad humana, buen nombre, honra, presunción de inocencia y a la no discriminación por razones políticas”.

En otro apartado del documento, Petro aseguró que la filtración de la rectificación solicitada, asimismo como su respuesta por parte de la mandataria distrital, promovía “el estado de opinión” que degrada la deliberación democrática.

Finalmente, luego de este fallo por parte de este juzgado, la alcaldesa Claudia López se refirió a esta decisión y a través de su cuenta de Twitter escribió, “por segunda vez Gustavo Petro y Colombia Humana pierden tutela con la que pretendían censurar la libertad de expresión y el control político a sus actuaciones políticas de radicalización. Así como tienen derechos, que respetamos, deben aceptar cumplir deberes. Bogotá se respeta”.