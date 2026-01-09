En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Presos políticos Venezuela
'Iván Mordisco'
Llamada Petro - Trump
Nicolás Maduro

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Judicial  / Justicia y Paz reduce condena a ocho años para cinco exmiembros del Bloque Oriental de las FARC-EP

Justicia y Paz reduce condena a ocho años para cinco exmiembros del Bloque Oriental de las FARC-EP

La sala estudió 44 hechos criminales y un total de 165 víctimas atribuidas a los exintegrantes del Bloque Oriental de las FARC-EP.

Publicidad

Publicidad

Publicidad