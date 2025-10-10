En vivo
Blu Radio  / Judicial  / Juzgado de Bogotá revoca libertad condicional de Emilio Tapia y ordena su captura inmediata

Juzgado de Bogotá revoca libertad condicional de Emilio Tapia y ordena su captura inmediata

El Juzgado 15 Penal de Bogotá revocó la libertad condicional de Emilio Tapia y ordenó su captura inmediata al considerar que aún no cumple con los requisitos para su liberación.

Emilio Tapia.
Emilio Tapia.
Foto: Suministrada El Espectador
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 10 de oct, 2025

El Juzgado 15 Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Bogotá decidió revocar la libertad condicional que había sido otorgada a Emilio José Tapia Aldana, condenado por su participación en varios escándalos de corrupción en el país.

Vea también:

  1. Emilio Tapia.jpg
    Emilio Tapia, empresario condenado por corrupción.
    Suministrada
    Judicial

    Caso Centros Poblados: investigarán a jueza que le dio la libertad condicional a Emilio Tapia

La decisión judicial, fechada en octubre de 2025, deja sin efecto la providencia emitida el pasado 11 de abril de 2025 por el Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Barranquilla, que había autorizado la libertad condicional de Tapia.

De acuerdo con el documento judicial, “la providencia a través de la cual se concedió la libertad condicional otorgada al procesado Emilio Tapia será revocada, el tratamiento penitenciario al que fue sometido debe ser acorde con los hechos que dieron lugar a su condena, y aún no es suficiente para disponer su liberación de manera condicionada”.

La resolución también ordena la captura inmediata de Tapia Aldana, instruyendo al Centro de Servicios Judiciales de Barranquilla o a las autoridades competentes para que el condenado sea puesto nuevamente bajo custodia del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC).

Emilio Tapia.
Emilio Tapia.
Crédito: Santa Marta Al Día.

El documento señala que, una vez aprehendido, Tapia deberá ser trasladado al establecimiento penitenciario que determine el Juzgado Primero de Ejecución de Penas de Barranquilla.

Asimismo, el despacho judicial dispuso que se notifique por el medio más expedito y eficaz al sentenciado y a las demás partes involucradas. Además, la decisión aclara que no procede ningún recurso legal, al tratarse de una providencia de segunda instancia.

Esta determinación judicial se convierte en un nuevo capítulo en el caso de Emilio José Tapia Aldana, una de las figuras más controvertidas en los procesos relacionados con la contratación pública en Colombia. Con esta revocatoria, el empresario deberá continuar cumpliendo su condena dentro del sistema penitenciario hasta que las autoridades consideren que ha cumplido con los requisitos legales para una eventual libertad.

