"La democracia no es imposición": fiscal Barbosa denuncia 'mico' para beneficiar a narcos

El fiscal general, Francisco Barbosa, lanzó fuertes críticas al proyecto de humanización carcelaria, propuesta del Gobierno del presidente Gustavo Petro en cabeza del ministro de Justicia, Néstor Osuna.

“Hemos revisado el proyecto de humanización que se va a radicar en el Congreso y hemos observado que tiene elementos interesantes, pero de nuevo incluyeron un 'mico' para beneficiar el narcotráfico y el terrorismo, es decir, volvieron a poner un artículo creando un principio de oportunidad donde personas que sean líderes o cabecillas que hayan cometido narcotráfico, terrorismo, pueden invocar simple y llanamente el temor a la justicia. Se le solicita al fiscal general un principio de oportunidad y, por ende, todas esas personas salen de la cárcel”, dijo el fiscal Francisco Barbosa.

Respecto a esto, Barbosa le solicitó al Ministerio de Justicia y al Gobierno nacional que “recapaciten” sobre la base del debate para la mejora de las instituciones, pero, según él, no para permitir simplemente que se cuele un sometimiento a la justicia y humanización.

Y es que ha causado bastante molestia al fiscal general las declaraciones del ministro de Justicia del pasado lunes, 17 de julio, a la salida del consejo de estupefacientes, donde dijo que se tomarán dos semanas más para deliberar el proyecto antidrogas.

Publicidad

“El ministro de Justicia dice que nos escucha, pero que hacen lo que quieren, nosotros presentamos discusiones y la democracia es escucharnos todos. La democracia no es imposición, la democracia para mí es la discusión. Si no necesitan el concepto de la Fiscalía, ¿para qué lo piden y para qué nos invitan? Y le hago una invitación al ministro de Justicia de que escuchen a la Fiscalía, de que la obsesión que tiene por imponer los documentos no necesariamente llevan a que se desconozca una posición revelante que tiene la Fiscalía. No se quiere escuchar a la Fiscalía”, cuestionó Barbosa.