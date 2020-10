La juez tomará decisión que en derecho corresponda: presidente de la corte sobre caso Uribe

Jorge Luis Quiroz, presidente de la Corte Suprema de Justicia, aseguró en Mañanas BLU que luego de un profundo y extenso debate, llegaron a la conclusión de que la competencia de este tribunal, en su sala penal, para estos efectos, versara única y exclusivamente sobre la impugnación de la competencia que le hicieron a la juez 30 penal municipal de garantías en el caso del expresidente Álvaro Uribe.

“Es decir, sobre el trámite a seguir, si sería ley 600 o ley 906, en esa medida concluye la corte que no teníamos la competencia para interferir en el criterio y la decisión de la juez que tiene a su cargo la solicitud de libertad del procesado”, dijo.

Según Quiroz, es la jueza la que tiene que, conforme a la ley 906, pronunciarse si procede o no otorgar la libertad a Uribe. “Insisto en que no podía la corte abordar el tema porque no era de su competencia, ni le incumbía en este instante procesal”, enfatizó.

La competencia, de acuerdo con Quiroz, ya fue definida a través de la sala de instrucción de la corte cuando Uribe renuncia a su cargo de senador.

La Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia determinó que el proceso contra el expresidente Álvaro Uribe por manipulación de testigos deberá seguir por la Ley 906.

El alto tribunal se limitó a responder la pregunta de la juez 30 penal, quien elevó la consulta sobre la ley por la que debe ser tramitado el proceso.