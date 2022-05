"La virtualidad ha dado un nuevo aire a la justicia": Fredy Machado, presidente de Asonal Judicial

El presidente de Asonal Judicial, Fredy Machado, se pronunció sobre el proyecto que pretende reglamentar la virtualidad en la justicia y que será estudiado esta semana en el Congreso.

"En medio de las limitaciones de la pandemia se dio el uso de la tecnología, es decir las audiencias virtuales. Desde el año 2012, con el Código General del Proceso, se había dicho que había que apostarle a la tecnología, pero la gerencia de la justicia. De no ser por la pandemia, no se da este avance. Como lo ha dicho el país judicial, todos han coincidido en que la virtualidad es una dinámica diferente, le ha dado un nuevo aire a la justicia. A los usuarios también, que se acercan desde un celular y siempre teniendo en cuenta la conectividad", sostuvo Machado.

"Todo el país judicial está de acuerdo, la Corte debe reconocer que por regla general debería darse la virtualidad y, excepcionalmente, la presencialidad. Ese es el pulso, creo que todos debemos apoyar la iniciativa de la virtualidad", añadió el vocero sindical.

Machado dijo que el principio de publicidad, privilegiado en la virtualidad, garantiza que todos los ciudadanos conozcan qué se está decidiendo y verificar que sean los argumentos los que definan los casos. Además, aseguró que si se quiere que la presencialidad sea el sistema predominante debe hacerse una inversión significativa.

"Como organización sindical le hemos dicho al Congreso, si no hay presupuesto suficiente, volver a la presencialidad, cuando en dos años no usamos las salas de audiencia y esos equipos están en la mayoría dañados, va a ser un caos. Es decir, nos están lanzando a un caos. Si se quiere la presencialidad hacia el futuro, yo creo que hay que invertir lo suficiente. Si se va a dar una presencialidad, esta debe ser óptima, no con equipos ni internet obsoletos",