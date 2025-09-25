Legalizan captura del hijo de ‘Papá Pitufo’, señalado de agredir a su pareja en Cartagena

Un juez de control de garantías de Cartagena legalizó la captura de Juan Diego Marín Franco, hijo del conocido zar del contrabando ‘Papá Pitufo’, señalado de agredir gravemente a su pareja sentimental al interior de un apartamento ubicado en el sector de Los Morros, en la zona norte de esta ciudad.

De acuerdo con información de la Policía de Cartagena, los hechos se registraron entre la 1:00 y las 2:00 de la tarde del martes 23 de septiembre, cuando patrulleros del cuadrante fueron alertados sobre una riña en el interior de un alojamiento de renta corta y, al llegar, encontraron a una mujer herida de gravedad con un arma blanca.

“En el lugar de los hechos se hallaba una mujer de aproximadamente 32 años que presentaba heridas con arma cortopunzante, producidas por el individuo que la acompañaba, al parecer su pareja sentimental. Este hombre de 38 años, oriundo de la ciudad de Cali, fue puesto a disposición de la autoridad judicial por los delitos de violencia intrafamiliar y tentativa de homicidio”, explicó el comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, el general Gelber Yecid Peña.

Tras resultar gravemente herida, la víctima fue auxiliada por los uniformados de la Policía y trasladada al Hospital Serena del Mar, también en la zona norte de la capital, donde ingresó a una Unidad de Cuidados Intensivos.



Se conoció que la pareja habría arribado a Cartagena el pasado fin de semana para disfrutar de unos días de descanso, junto a su hija, una menor de edad, y dos escoltas. Al llegar al Corralito de Piedra, se instalaron en un apartamento de la exclusiva zona norte, donde se registraron los hechos que hoy tienen a Marín Franco recluido en las instalaciones de la Fiscalía y a su pareja luchando por su vida en la UCI de una clínica.

Las audiencias de imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento se llevarán a cabo la próxima semana.

Cuando fue sorprendido y capturado por la Policía, Marín se negó a explicar lo sucedido y pidió la presencia de su abogado.