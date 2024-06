No activar

Magistrado Ibáñez sobre denuncia de chuzadas: "No me llegó una cadena de WhatsApp" Los magistrados, en una reunión privada, le comentaron a la fiscal que les ha llegado información de "fuentes de absoluta credibilidad" sobre un posible espionaje a los jueces, lo que no sería algo nuevo en el país donde ha habido varios casos de espionaje en el sistema judicial.