Mattos me dijo que iba a recoger unos exámenes: abogado Cancino tras informe de Noticias Caracol

El abogado Iván Cancino , apoderado de Carlos Mattos , habló en Mañanas BLU sobre el escándalo desatado tras el informe especial de Noticias Caracol que reveló videos del empresario caminando como Pedro por su casa en Bogotá , incluso sin guardia del Inpec, pese a estar privado de la libertad en la cárcel La Picota. Según el jurista, se sorprendió cuando lo encontró el 25 de febrero en su oficina.

Cancino dijo ser testigo de los quebrantos de salud de su cliente y aseguró que lo ha acompañado en varias citas médicas . Además, aseguró que el empresario debe asistir a controles posoperatorios .

Publicidad

"No tengo por qué dudar de él, además porque he estado con él en tres citas médicas en controles postoperatorios. Me he visto con él en la fundación Santa Fe. Ese día (el 25 de febrero) había una reunión en la oficina, donde me he visto varias veces con sus hermanos, ese día se ve a Jorge Mattos, también. Yo lo saludo como a todos mis clientes, muy cordialmente. Obviamente me sorprende, tengo una conversación con él bastante largo, que no puedo revelar. La explicación que él me da es que tiene que recoger unos exámenes (médicos) en el transporte y que es excepcional", sostuvo Cancino.

Publicidad



Según el abogado de Carlos Mattos, su cliente no pidió permiso para ir a una oficina, sino que solo pasó a recoger unos "exámenes importantes". Aseguró que la enfermedad de su cliente no es "un show".

"Show no es. No voy a permitir que se diga que es un show si no se tiene cómo probarlo. Vayan a Medicina legal, pregúntele a la Policía que estaba con él cuál era su estado de ánimo, cuántos días llevaba sin dormir ni comer. No es que se hiciera el enfermo. Él no pidió un permiso para ir a una oficina, él lo que explica es que viene del médico y debe recoger unos exámenes importantes", declaró el abogado de Mattos.

Publicidad

El abogado de Carlos Matos aseguró que no ha cohonestado con ninguna actuación criminal y que en varias oportunidades ha pensado en renunciar a su defensa.

"Lo que ocurrió en la oficina no fue solo una charla de su caso. Ahí también le hice valoraciones de lo que estaba sucediendo y de posibles consecuencias. Estamos partiendo de que hay una fuga de presos que no se da, los requisitos para tipificar una fuga de presos son claros, no hay la más mínima posibilidad de que se tipifique. Claro que se genera sospecha, por eso son muchas de las preguntas que le hice, que no puedo revelar porque es un tema cliente - abogado", aseguró.