Mercenario colombiano detenido en Haití aparece en foto con políticos de alto nivel de ese país

El vicedefensor del Pueblo, Luis Fajardo, habló en Mañanas BLU sobre la situación de los militares en retiro colombianos que están detenidos en Haití por el asesinato del presidente Jovenel Moise .

El funcionario reveló que los connacionales acusados de ser mercenarios están recluidos en condiciones inhumanas, que ellos manifiestan ser víctimas de una trampa y que vio una foto que muestra a uno de ellos reunido con personalidades políticas del país antillano.

Las autoridades haitianas pusieron como condición, para que la Defensoría del Pueblo se reuniera con los militares en retiro, que no se abordara nada del proceso.

“Nos dijeron que si en la carta escribían algo sobre el proceso nos las quitaban”, sostuvo Fajardo.

Condiciones inhumanas

Según Fajardo, los 18 colombianos detenidos no tienen contacto con parientes desde su detención y que en Haití no existe la figura de la defensoría pública por lo que no hay nadie que vele por sus derechos.

Publicidad

“Están en una celda de seis metros por dos metros. Ahí viven todo el día. Duermen apiñados uno al lado del otro. La celda no tiene luz solar, no han tenido contacto con sus familiares desde el día de su detención”, contó.

“Nos dijeron que habían permanecido esposados desde el momento en que fueron capturados”, complementó.

Interrogados por el FBI

Los colombianos detenidos en Haití fueron interrogados por miembros del FBI, según sus declaraciones. Algunos de ellos manifiestan que no ven con malos ojos la posibilidad de que sean pedidos en extradición por Estados Unidos, ya que esta sería una forma de que sus derechos procesales sean respetados.

“No se trata de pedir que los absuelvan, sino que les den unas garantías”, dijo el funcionario.

¿Víctimas de una trampa?

Publicidad

Una de las condiciones de las autoridades haitianas para permitir la entrevista de los detenidos con el vicedefensor Fajardo fue no abordar detalles acerca de la investigación por el magnicidio de Jovenel Moise. Sin embargo, esto no se pudo evitar.

“Desde que se sentaban con nosotros les advertíamos que por favor no nos dijeran nada del proceso. Ahora, pese a que se los dijimos y a que estábamos rodeados de ocho policías haitianos varios de ellos igual lo primero que nos decían era: ‘mire, nos tendieron una trampa’”, refirió Fajardo.

El vicedefensor reportó que tuvo acceso a una imagen en la que se aprecia a uno de los colombianos acusados de matar a Jovenel Moise con importantes políticos haitianos.

“En algún momento me pidieron que le tradujera la declaración a uno de los detenidos. Todo está en francés, para que la firmara. Yo se la leí y era básicamente el reconocimiento de unas personas que estaban en una foto con el detenido y cuando él nos informó, nos dijo que eran políticos importantes de Haití. En la foto uno lo veía con varias personas al lado de unas banderas de Haití. Ahí hay una situación muy compleja”, afirmó.

“Hay una foto de un exmilitar colombiano con aproximadamente cinco personas que, según me explicó allí el detenido, eran políticos muy importantes de Haití”, complementó.

Escuche al vicedefensor Luis Fajardo en entrevista con Mañanas BLU: