“Muy pronto estaré acudiendo a la JEP”: Yidis Medina

La excongresista Yidis Medina , en diálogo con Blu Radio, fue clara en decir que no descarta ser “gestora de paz” del Gobierno del presidente Gustavo Petro y que en los próximos días se presentará ante la JEP para entregar su testimonio en los casos que lo requieran.

Además, la excongresista Yidis Medina pidió que se investigue a los expresidentes Juan Manuel Santos e Iván Duque por no acatar un fallo que ordena resarcir su buen nombre y el de su familia. Aseguró que está dispuesta a seguir trabajando desde su fundación en la ciudad de Barrancabermeja, Santander.

“Yo puedo aportarle a la paz de Colombia, porque lo que yo he dicho es la verdad y ya está demostrado en los estrados judiciales y, si bien quiere el Gobierno que yo sea gestora de paz, pues no tendré ningún inconveniente en donde toque ir a contarle la verdad de lo que hizo el Gobierno de Álvaro Uribe con Yidis Medina y, no solamente con Yidis Medina, también con otras personas que siguieron y les hicieron chuzadas y que, además de eso, también le dañaron el buen nombre”, explicó la excongresista.

Medina fue clara en explicar que seguirá presentándose ante los estrados judiciales donde sea convocada o llamada para entregar su versión de los hechos.

Publicidad

“Muy pronto estaré acudiendo a la JEP para también colaborar allá, contando absolutamente todo lo que se ha venido diciendo en la Corte Suprema y en todos los estrados judiciales”, agregó Yidis Medina.

La exparlamentaria espera que el presidente Gustavo Petro acate el fallo que ordena resarcir su buen nombre y el de su familia.

Vea también