"No creo que haya habido intimidación contra Juan Guillermo Monsalve": MinJusticia

La ministra de Justicia, Ángela María Buitrago , aseguró en una entrevista con Mañanas Blu, con Néstor Morales, que no hubo intimidación ni agresión contraJuan Guillermo Monsalve , testigo clave en el caso contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez.

La funcionaria desmintió las denuncias del abogado Miguel Ángel del Río, quien afirmó que su cliente fue atacado por un guardián del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), lo que habría impedido su comparecencia en el juicio.

"No hay ningún otro elemento según el informe médico que permita decir que hubo lo que se está firmando. Pero sin lugar a dudas, ustedes saben que yo dependo de la información del centro de La Picota, estoy pidiendo todos los antecedentes, ya tengo los documentos. En particular, no creo que haya habido ni intimidación ni nada por el estilo porque hay que investigarse y esto será sometido también a la investigación correspondiente disciplinaria interna que compete", dijo la ministra en Mañanas Blu.

El episodio de la requisa en la casa fiscal

Monsalve, quien se encuentra en una casa fiscal dentro de la cárcel La Picota debido a los riesgos de seguridad que enfrenta, habría resultado lesionado durante una requisa de rutina. Según la ministra, esta inspección es un procedimiento habitual en el sistema penitenciario y no tuvo como objetivo intimidarlo.

"Las requisas y controles son ley y regla dentro del sistema penitenciario", explicó Buitrago, quien agregó que Monsalve intentó evitar el ingreso de los guardianes.

"Cuando el guardián va a abrir, él cierra la puerta o trata de cerrarla, y en ese forcejeo se lesiona la mano", detalló.

La ministra enfatizó que Monsalve no presentó signos de agresión más allá de una inflamación en la mano, y que sus medicamentos, esenciales para su tratamiento de salud, no fueron alterados.

"Se ordenó una revisión médica inmediata y se verificó que todo estaba en orden", aseguró.

Versiones encontradas sobre el incidente

Las declaraciones de Buitrago contradicen la versión del abogado Miguel Ángel del Río, quien denunció que su cliente fue golpeado deliberadamente para evitar su testimonio en el juicio contra el expresidente Uribe . No obstante, la ministra insiste en que la versión oficial del Inpec y la propia declaración de Monsalve desmienten estas afirmaciones.

"Lo cierto es que hay una declaración de él en donde dice que absolutamente no hubo agresión", afirmó Buitrago. Además, mencionó que, tras comunicarse con Del Río, este le aseguró que tenía información diferente, pero no la compartió en detalle.

Condiciones de reclusión y control en La Picota

Buitrago también aclaró que, a pesar de estar en una casa fiscal, Monsalve sigue estando bajo el régimen carcelario y no goza de privilegios especiales. "La casa fiscal es parte de la cárcel. No puede consumir alcohol, no puede traer elementos prohibidos y está sujeto a requisas", precisó.

En cuanto al acceso a dispositivos electrónicos, la ministra reconoció que el uso ilegal de celulares en las cárceles es un problema persistente. "Los celulares están prohibidos y hemos pedido la revisión permanente, ya que pueden ser usados para cometer otros delitos", afirmó.