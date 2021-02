"No me sentí regañado": Timochenko sobre reclamo de JEP por falta de detalles en asesinatos de Farc

Rodrigo Londoño, conocido en su paso por la guerrilla de las Farc como Timochenko, habló en Mañanas BLU sobre el reclamo que le hizo el magistrado Óscar Parra en la Justicia Especial de Paz por la falta de detalles sobre el asesinato del general (r) Fernando Landazábal Reyes y Pablo Emilio Guarín.

Las declaraciones del exjefe guerrillero se dieron durante una diligencia ante la JEP por los homicidios, además, de Álvaro Gómez Hurtado, Hernando Pizarro Leongómez, José Fedor Rey y Jesús Antonio Bejarano.

De acuerdo con el magistrado Parra, Timochenko debería conocer más detalles de los que reconoció debido a su relevancia en el grupo guerrillero.

"No me sentí regañado, creo que hay elementos que sobre esos temas se pueda averiguar un poco más", dijo Timochenko.

"Yo aporté el conocimiento que tengo", agregó.

De acuerdo con Rodrigo Londoño, decir otra cosa frente a los crímenes de las Farc sería mentir.

"Seguí la recomendación de magistrados, no puedo ponerme a inventar lo que no conozco. No puedo inventarme que participé en reuniones en las se tomaban decisiones en las cuales no estuve", agregó.

"Yo puedo hablar de lo que estuve, las decisiones que me tocó tomar o me tocó ayudar a tomar. Es lo que he hablado. De resto, yo cuento lo que viví y cómo lo viví. Más allá no puedo ponerme a inventar", añadió.

Escuche a Rodrigo Londoño en entrevista con Mañanas BLU: