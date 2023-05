No se atribuya funciones que no tiene: Petro a procuradora Margarita Cabello

Los cruces de declaraciones entre el presidente de la República, Gustavo Petro, y la procuradora general de la Nación, Margarita Cabello, continúan. Esta vez, con una nueva respuesta, el jefe de Estado le pidió respetar la Constitución del país.

Cabello había respondido más temprano este mismo martes, 30 de mayo, al presidente al respecto de unos señalamientos en los que planteó que ella incumple el fallo de la Corte Interamericana al procesar a funcionarios públicos de elección popular.

Ante eso, la procuradora aseguró que ella sí tiene la facultad, que lo seguirá haciendo, que está vigente y le pidió al presidente acatar los fallos. Por lo que, el primer mandatario volvió a replicar su respuesta y aseguró que, según él, si una autoridad administrativa suspende derechos políticos, convierte al país en una dictadura.

En el mismo mensaje, el presidente Petro le pidió a la cabeza de la Procuraduría respetar la Convención Americana y la Constitución y le lanzó un duro dardo respecto las funciones que le corresponden. “Usted tiene prohibido suspender derechos políticos”, agregó.

“Usted, procuradora, no es un poder independiente de los órganos administrativos. Usted no es justicia penal. No se atribuya funciones que no tiene. (…) Si una autoridad administrativa suspende derechos políticos, los de elegir y ser elegido, acaba la base misma de la democracia, convierte el país en una dictadura. Eso se acabó con la sentencia de la Cidh y como jefe del Estado la haré respetar”, expresó el presidente Gustavo Petro.

Cabe recordar que la primera respuesta de la procuradora llegó tras otro trino del mandatario en el que hizo referencia a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que dijo que la afectación de los derechos políticos solo puede hacerse por una condena de un juez penal.

"Tengo que decirles algo más: la Procuraduría General de la Nación, por orden constituyente de la Asamblea Nacional Constituyente y Constitucional, tiene la facultad de investigar juzgar funcionarios públicos, incluidos los de elección popular. Esas facultades están vigentes y las ejerceremos cada vez que, de acuerdo con el debido proceso, tengamos que utilizarlas", había afirmado Cabello horas antes desde Bucaramanga.