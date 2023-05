"Pueden investigar todo lo que quieran": Petro sobre inspección a Casa Nariño en caso Laura Sarabia

Después de que se hiciera viral la denuncia hecha por Marelbys Meza, exniñera del hijo de la jefe de gabinete del presidente Petro , Laura Sarabia, funcionarios del CTI de la Fiscalía llegaron este martes, 30 de mayo, a la Casa de Nariño, específicamente, en la sala de polígrafo del edificio Luis Carlos Galán y la Jefatura de Protección de Presidencia.

Sobre esto, el presidente Gustavo Petro habló ante medios de comunicación y aseguró que la Fiscalía puede "investigar todo lo que quiera", pero asimismo espera que responda por otros hechos de interés público.

"Lo mismo que pasó en Perú. Digamos que él (Barbosa) puede investigar todo lo que quiera, pero le he solicitado un informe que la Constitución me autoriza, para que nos diga en qué avanzado en las investigaciones penales sobre el sin número de asesinatos que de manera sistemática se han producido en Colombia, específicamente en la región Caribe y con diversas organizaciones, entre ellas el Clan del Golfo. Hasta el día de hoy no lo he recibido", manifestó el presidente Gustavo Petro.

Por otro lado, el jefe de Estado aseguró que hay una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) que es obligatoria para toda Latinoamérica que dice que no se pueden quitar derechos políticos y lo están haciendo desde la Fiscalía, aseguró.

“Hoy fue un día lleno de mentiras”, fue el comentario que hizo el presidente Petro después de compartir el comunicado de la Presidencia sobre la denuncia hecha a Laura Sarabia este domingo, 28 de mayo, a través de su redes sociales.

La prueba del polígrafo generó gran polémica en varios sectores, pues han criticado el uso de este tipo de pruebas contra un ciudadano que no trabaja directamente para el Estado. De hecho, el fiscal Francisco Barbosa afirmó en Blu Radio que en Colombia no existe el polígrafo como prueba dentro de un procedimiento judicial.

