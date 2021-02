‘Ñoño’ Elías se mantiene en versiones sobre Martorelli y dice que teme por su vida

En el redirecto que se llevó a cabo por la Fiscalía y por la defensa del enjuiciado Luis Fernando Andrade , expresidente de la ANI , el hoy testigo, el exsenador Bernardo Miguel ‘Ñoño’ Elías , aclaró puntos sobre las gestiones que habría realizado para Odebrecht en la firma del contrato de estabilidad jurídica, la adición de Ocaña Gamarra y la búsqueda de nuevos socios para Navelena, luego de que estallara el escándalo de corrupción a nivel internacional.

Reiteró que el expresidente de Odebrecht en Colombia Eleuberto Martorelli le dijo dos temas, es decir, que sobre esos dos temas no es testigo directo.

El primero, que el entonces presidente Juan Manuel Santos ya le había dado la orden a Andrade para que sacara el otrosí 6, es decir, el contrato de Ocaña Gamarra y -dijo- que después de eso, en febrero del 2013, Martorelli le pidió una reunión para hablar con Andrade personalmente sobre la adición y que le dijera “en la cara” que la iba a firmar. Supuestamente, esa reunión se hizo en su apartamento, no en los mejores términos, y Andrade confirmó que se iba a llevar a cabo y que estaba cansado de las presiones.

El segundo aspecto que reiteró fue que, supuestamente, Martorelli le dijo que la exministra Cecilia Álvarez y la familia Parody tenían intereses en Ocaña Gamarra.

“Es verdad que, ante el fiscal, ¿usted reiteró una reunión para febrero del 2014 con Martorelli y Andrade en su apartamento? Sí. ¿Y usted reiteró que Martorelli le dijo que le habían dado una orden de presidencia a Andrade? Sí. ¿Es verdad que a usted no le consta de una orden del presidente al señor Luis Fernando Andrade para que firmara ese otrosí? No me consta. ¿Es verdad que esa información ha dicho haberla escuchado del señor Martorelli? Sí”, dijeron en el redirecto.

El exparlamentario aseguró que en su indagatoria en la Corte Suprema de Justicia dijo cosas diferentes a las que ha dicho en el juicio de Andrade porque en ese momento “era su estrategia de defensa”, pero que ahora, según él, está presto a contar la verdad y colaborar con la justicia. Esto haciendo referencia, entre otras cosas, a que en la indagatoria dijo que había conocido a Martorelli en la posesión del expresidente Santos en agosto del 2014, lo cual, mostraría que las reuniones anteriores que ha detallado en el juicio serían falsas.

Por otro lado, el juez 25 de conocimiento de Bogotá le hizo unas preguntas aclaratorias, en una de ellas, le pidió que explicara por qué si la parte técnica y jurídica de la adición estaba consolidada se necesitaban de sus gestiones políticas. “¿Aquí en Colombia a pesar de que todo está jurídicamente determinado se necesita de la voluntad política de un congresista para sacar adelante un proyecto de tanta envergadura?”, preguntó el juez.

Sobre el tema, el ‘Ñoño’ respondió: “creo que un congresista solo no saca un proyecto de esos. Yo sí creo que cuando ellos dijeron que estaba consolidado el 93% es porque ellos contaban con cosas que adelante ya podrían tener controladas. El cuello de botella siempre -me explicaron- que era el doctor Andrade porque ellos no tenían buena relación con él, no sé si la ministra tampoco podía, asumo yo, pero querían llegarle de otra forma. Creo que por eso fue que buscaron a personas que le pudiera llegar al doctor Luis Fernando Andrade, creo que como yo siempre he dicho que es un compendio de intereses y de unión de fuerzas que se dio. Cuando ellos me buscan a mi yo sí creo que lo tenían casi consolidado, pero después me di cuenta que les faltaban unos detallitos”, explicó.

Incluso, dijo que los congresistas hacían diferentes tipos de gestiones, pero que no es lo mismo que alce un teléfono un congresista a un alcalde de pueblo. Añadió que hace falta descentralizar el país para que un alcalde no tenga que recurrir a un congresista para llegar un ministro. “A veces esa necesidad la crea el gobierno para tener al Congreso pidiéndole favores”, puntualizó.

Finalmente, el exparlamentario pidió ayuda con su seguridad y sitio de reclusión por temor a su vida. Sobre el tema, el juez llamó la atención de las autoridades competentes para que cumplan una orden que dio la Corte Suprema de Justicia desde el año pasado en donde piden que sea trasladado a una guarnición militar. La Fiscalía también informó que iniciará gestiones para salvaguardar a su hoy testigo.

“He narrado hechos que tocan a gente importante. Quiero decirle unas palabras, una frase: decirle que yo no me quiero suicidar, no quiero morir. Quiero dejar la constancia que ojalá no pase nada por los hechos que he dicho aquí. Si algo me pasa, que quede claro que he nombrado mucha gente importante aquí y eso da temor. Mi familia está nerviosa”, dijo el exsenador.