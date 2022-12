¿Nilson Díaz drogó a Sara Sofía para hacerle creer a la mamá que estaba muerta?

Este martes, la Fiscalía descartó que la niña Sara Sofía Galván Cuesta haya sido vendida o regalada a alguien, por lo que el ente investigador encaminó sus esfuerzos a buscar el cadáver en el cauce del río Tunjuelito, donde Nilson Díaz aseguró haberlo arrojado.

El anuncio causó asombro y dudas, pues la familia y muchas personas en el país se aferran a la esperanza de que la pequeña esté viva.

Rubén Darío Galván, padre de Carolina Galván Cuesta y abuelo de la niña, dijo en Mañanas BLU que su hija a finales de abril le reveló que ella no estuvo presente cuando supuestamente murió la pequeña Sara Sofía.

Además, la joven habría puesto en duda que su hija esté muerta, como deduce la Fiscalía al descartar la hipótesis de que la menor fue vendida. Adicionalmente, la mamá de Sara Sofía le habría dicho a su papá que Nilson Díaz la amenazaba con un arma blanca y que es posible que él haya drogado a la niña para hacerle creer que estaba muerta.

"La Fiscalía ha argumentado cosas que no tienen seguro", declaró Rubén Darío Galván.

El papá de Carolina Galván dijo que, a pesar de los relatos de frialdad sobre su hija, ella se emocionó al verlo y le hizo varias revelaciones .

"Me dijo: 'Yo no he matado a mi hija, usted me conoce' ; yo lo que hice al verle la angustia lo único que hice fue abrazarla, tomarle las manos y decirle que se tranquilizara, pero que me contara toda la verdad", narró el hombre.

"No es porque sea mi hija ni pretenda tranquilizar, pero yo le creo. Le pregunté por qué había sacado la niña (Sara Sofía) de la casa. Ella me dijo que quería salir adelante con la niña y que el señor (Nilson Díaz) le había prometido ayudarle" añadió.

Carolina Galván le dijo a su padre que Nilson Díaz la explotaba sexualmente y se quedaba con todo el dinero. Cuando ella se negaba, la golpeaba y amenazaba.

"Un día cualquiera ella se va para el trabajo, él la llama diciéndole que la niña estaba enferma y que no sabía qué hacer. Ella llega a la casa y dice que el error suyo fue no haberla tocado. La vio acostada tranquila y no la quiso despertar", indicó.

Al otro día, Nilson Díaz obligó nuevamente a ir a Carolina Galván Cuesta al prostíbulo y la llamó a decirle que la niña estaba muerta.

"Ella me cuenta: 'trato de presionarlo para que me dijera la verdad de lo que había pasado, me coge por los hombros, me tira duro al piso y me dice: de ahora en adelante usted hace lo que yo diga y como le diga", relató.

Según Rubén Darío Galván, su hija le dijo que Nilson Díaz la tenía amenazada y con una 'patecabra' la intimidaba, así como con un arma de fuego.

"Yo le dije, mami, usted cometió un error y fue no haberle contado a su hermana desde el principio " , sostuvo el pariente.

"Mire lo que me dice: 'papi, a mí me parece que él le dio algo a la niña para hacerme creer que estaba muerta, porque después de que estaba entre una bolsa yo fui a mirar y él no me la dejó tocar, ni abrir, nada. Ella dice, 'por eso yo no sé si era ella la que estaba envuelta en eso, porque él no me la dejó ver, nunca fui al caño con él'", complementó.

De acuerdo con el abuelo de Sara Sofía, no es creíble que el cadáver de la niña haya estado tres días dentro de la casa sin que el olor de la descomposición del cuerpo hubiese causado alarma.

Escuche a Rubén Darío Galván en Mañanas BLU, cuando Colombia está al aire: