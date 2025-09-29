Olmedo López: coima para Name fue para que Pizarro presidiera el Senado

Una declaración de Olmedo López es una de las pruebas que tiene en sus manos la justicia para corroborar lo que ya había dejado en evidencia una investigación de los periodistas David Roncancio y Juliana Casas de la Silla Vacía, quienes a través de videos detallaron el rol que habría tenido el expresidente del Senado Iván Name al dejar la presidencia de esa corporación en manos de la senadora del Pacto Histórico María José Pizarro para la aprobación de la reforma pensional a cambio de dinero.

“La Silla Vacía revisó las transmisiones de todas las plenarias donde se ha discutido la pensional y encontró que Name se fue en 8 de 13 sesiones, casi el 60 por ciento de las sesiones. A veces, luego de pocos minutos de iniciado el debate, incluso en ocasiones tras el himno. Ante sus ausencias, la mayoría de las sesiones fueron presididas por la senadora del petrismo, Maria Jose Pizarro vicepresidenta del Senado”, señalaron los colegas en ese momento.



La declaración de Olmedo

En la declaración oficial de Olmedo López a la Fiscalía en julio del 2024, el exdirector explica a la fiscal delegada María Cristina Patiño por qué para ellos era necesario e importante pagarle una coima y “cumplirle” al entonces presidente del Senado Iván Name.

La fiscal le pregunta por Name y el exdirector asegura que era “ muy rebelde”. Y que el temor que veía siempre de la exconsejera Sandra Ortiz, también salpicada en el escándalo, era su preocupación por cumplirle. El exfuncionario asegura que Ortiz decía “mire, Olmedo, que hay que cumplirme (a Name), porque ya se estaba viendo en los consejos de ministros que parte del partido Verde no estaba conformado como bancada ni teniendo presidente del Senado del partido Verde .Y que era el mismo gobierno y que Carlos Ramón (Gonzalez) era la cabeza del partido”.

A renglón seguido la fiscal Patiño pregunta qué significaba que Name estuviera rebelde. Y López le explica que era “que no estaba contento con el trato que le estaban dando”.



“Qué significa… que si necesitaban que convocara para un día especifico, no convocaba a sesiones, que si de pronto que funcionaban las cosas en el Congreso porque era el presidente del orden del día no lo hiciera, eso se llama rebeldía”, aseguró el exdirector.

En un siguiente audio, revelado por Blu Radio, la fiscal Patiño indaga por un pacto.

“Y ese pacto, para que él cumpliera ese pacto, la única manera que había era votar a favor de las reformas legislativas propuestas por el Gobierno, o había otras maneras en las que él podría cumplir ese compromiso a cambio de la coima, de los recursos de los 3 mil millones de pesos”, pregunta la fiscal. Y Olmedo López explica que “podría darse en que se retirará de la sesión”.

Y en ese sentido dice que tenían “la mejor aliada para que manejara el Congreso de la República cuando él se retirará, en su momento, saliera, el señor presidente (Name)… la vicepresidenta (…) La Pizarro, la senadora”.

“Ok, porque eso significa entonces, si estoy entendiendo bien que si él no iba o salía, asumía la presidencia la senadora Pizarro”, indaga la fiscal.

Finalmente, según lo narrado por el exdirector, Pizarro “le podía dar la palabra a quienes la necesitaban (…) para manejar las circunstancias del debate, para controlar el debate”.



Sobre Name

Cabe recordar que Iván Name fue senador y uno de los miembros fundadores del Partido Verde, fue elegido como presidente del Congreso para la legislatura del 20 de julio del 2023 al 20 de julio del 2024.

Fue capturado el 8 de mayo por orden de la sala de instrucción de la Corte Suprema que lo investiga y acusa. Habría recibido una coima de 3 mil millones de pesos que entregó Sandra Ortiz y ordenó Carlos Ramon González.

En un consejo de ministros, en abril de este año, el presidente Gustavo Petro dijo que eso era mentira, que el senador Name era enemigo de su gobierno.



¿Qué responde la senadora Pizarro?

La senadora fue consultada por Mañanas Blu 10:30 y a llegó el siguiente comunicado.

“Las declaraciones a las que se hacen referencia no tienen ninguna relevancia para la justicia respecto a mi proceder. Como vicepresidenta del Senado, mi deber constitucional fue presidir las sesiones en ausencia del presidente, y así lo hice, siempre con transparencia y dentro de la ley.

Rechazo que se pretenda enjuiciar mediáticamente a partir de versiones que no tienen ninguna relevancia judicial. Aclaro con certeza: no conozco ni he hablado con Olmedo; nunca supe de la relación entre él y Name; y es de público conocimiento que Name actuaba como opositor al gobierno.

La suplencia en la presidencia del Senado es una función legal que también ejercieron otros congresistas, como Didier Lobo. No me correspondía indagar sobre las ausencias de Name: era pública su oposición al gobierno y, en muchos casos, su sola presencia garantizaba el quórum.

No tengo ninguna investigación en la Procuraduría ni en la Corte Constitucional. Mi proceder ha sido recto, transparente y apegado a la ley. No permitiré que se distorsione la verdad ni se quiera ensuciar mi trasegar político”.

