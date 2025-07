Opiniones divididas y expectativa por fallo en juicio contra el expresidente Álvaro Uribe

El expresidente Álvaro Uribe conocerá este lunes el fallo del juicio en su contra por presunto soborno a testigos y fraude, un histórico proceso vinculado al paramilitarismo que por primera vez llevó a un exmandatario del país al banquillo de los acusados.

El juicio contra Uribe inició en mayo de 2024. El líder de la derecha se defendió de acusaciones de presionar y pagar a paramilitares encarcelados para que cambiaran testimonios que lo enlodaban. Una jueza leerá a partir de las 08:30 el veredicto.

En el inédito y muy politizado proceso contra el político de 73 años, que gobernó entre 2002 y 2010, desfilaron más de 90 testigos.

Entre ellos estaba Juan Guillermo Monsalve, un exparamilitar que asegura que el expresidente y su hermano Santiago Uribe participaron en los años 90 en la fundación de un bloque de los escuadrones de ultraderecha que operaron, a veces con ayuda del Ejército, contra las guerrillas.

Álvaro Uribe Foto: AFP

En Mañanas Blu, los abogados defensores de las partes, Reinaldo Villalba (abogado de Iván Cepeda) y Andrés Felipe Caballero (abogado en el proceso de Diego Cadena), coincidieron en que cual sea el fallo emitido por la juez, será acatado.

Ambas partes dieron su punto de vista con respecto al proceso.

Iván Cepeda y Álvaro Uribe AFP

Publicidad

"Hay prueba documental que demuestran los fraudes procesales que se produjeron y hay además prueba del soborno a testigo por ejemplo, un solo ejemplo le voy a decir. La defensa dice que el ofrecimiento la revisó donde el acusado se enteró con posterioridad al ofrecimiento que Cadena había hecho. Respuesta, efectivamente Cadena de grabaciones reconoce que hizo el ofrecimiento de revisión desde el mismo febrero de 2016 cuando visitó al preso pero, pero después de eso el 5 de abril volvió a ofrecer el recurso en una conversación con la entonces esposa de Monsalve", dijo Reinaldo Villalba, abogado de Iván Cepeda.

Por su parte, Andrés Felipe Caballero, abogado en el proceso de Diego Cadena, señaló que el expresidente debería ser absuelto y que el caso es más sencillo de lo que parece.

"Lo primero es que este es un caso más sencillo de lo que parece. Antes de determinar si Álvaro Uribe pudo actuar como determinador, lo primero que debe determinarse es si efectivamente se cometió un delito. Es decir, si no hay un autor que haya cometido un delito, en este caso soborno en actuación penal y fraude procesal, por supuesto Álvaro Uribe Vélez no podría ser responsable en calidad de determinador", dijo.

Publicidad

Y agregó: "Cuando nos habla de que hubo un ofrecimiento, lo primero que no es un ofrecimiento idóneo para torcer la voluntad de un testigo. Pero lo que no cuenta el señor Reinaldo Villalba es algo de dogmática penal básica de tercer semestre de pregrado. El ofrecimiento debe darse con algunas finalidades, es decir, tiene un ingrediente subjetivo que si no se presenta, por supuesto no se comete el delito".

Tras 13 años de una novela judicial, en la que renunció al Congreso y fue detenido en prisión domiciliaria por algunos meses, Uribe conocerá su destino. Se expone a una pena de hasta 12 años de cárcel, según dijo al termino del juicio el abogado de los demandantes.

El exmandatario defiende su inocencia y asegura que es víctima de una "venganza" de la izquierda, de la extinta guerrilla Farc y el expresidente Juan Manuel Santos, su antiguo aliado convertido en enemigo.

Es una "persecución política", dijo el viernes en un video que compartió en la red X.

Escuche aquí las entrevistas: