Pareja de Baby Demoni rompe el silencio y revela audios de discusión minutos antes de su muerte

La muerte de la creadora de contenido María Alejandra Esquín, conocida en redes sociales como Baby Demoni, ha generado gran conmoción en Colombia debido a las extrañas circunstancias en las que perdió la vida.

La joven influencer, de 24 años y con más de 900.000 seguidores en TikTok, falleció el pasado 15 de octubre de 2025 en un hospital privado de Bogotá. Aunque versiones iniciales apuntaban a un posible suicidio, personas cercanas a la víctima, como Yina Calderón, señalaron que las autoridades manejan otras hipótesis, entre ellas una posible intervención de terceros.

El caso tomó relevancia tras la aparición de Yenny, madre de Baby Demoni, quien denunció públicamente a Miguel López, pareja sentimental de su hija. A través de redes sociales, aseguró que la relación estaba marcada por los celos y la manipulación, afirmando que “el desgraciado la tenía controlada, todo le revisaba: su teléfono, sus cuentas, todo”.

Además, Yenny acusó a López de haber agredido físicamente a su hija en varias ocasiones. Con un mensaje desgarrador, expresó: “Mi hija jamás se habría hecho daño. Me la arrebataste, Miguel López, me la arrebataste, me la quitaste”, exigiendo justicia y una investigación a fondo.



Muere Baby Demoni en extrañas circunstancias. Foto: Ig @baby_demoni_

Posteriormente, en una entrevista con el programa Más Allá del Silencio, el creador de contenido La Fresa Más Nea reveló que Baby Demoni y Samor One (como se identifica Miguel López en redes) habrían tenido una fuerte discusión horas antes de su muerte. Según relató, a Samor le habrían dicho que Alejandra le era infiel con él.

En medio de la ola de señalamientos, Samor One rompió el silencio y publicó un video en el que explicó su versión de los hechos. “Con el respeto a mi luto por mi flaca, estas fueron las últimas palabras que hablé con ella”, dijo.

El hombre aseguró: “En estos cinco años que estuve con Aleja jamás le toqué un pelo. Lamento mucho la pérdida de mi flaca. Todo este tiempo estuve en mi luto, haciéndome más fuerte para aclararles qué fue lo que pasó”, justificando su silencio hasta ahora.

En el video compartido por Samor se escucha una discusión entre ambos:

Baby: “Dígame quién le dijo”.

Samor: “No le voy a decir mierda, no le voy a decir mierda, y pégueme”.

Baby: “Dígame qué le dijeron”.

Samor: “Me dañó las gafas, ñero.”

Baby: “Dígame qué le dijeron.”

Samor: “¿Y por qué se vuelve así? Si no es verdad, ¿por qué se pone así y empieza a pegarme? Usted es una boba, mentirosa. Mire cómo me dejó la cara pi***a”.

El hombre también mostró un audio que atribuyó a la hija menor de Alejandra, en el que supuestamente la niña habla sobre una relación entre su madre y Fresa. “¿Qué hace Fresa y tu mamá cuando yo no estoy? Cuéntame. Se besan juntos, cuando se queda Fresa, se besan juntos y yo veo cómo se besan", dice presuntamente el audio.

Por ahora, el caso sigue en investigación por parte de la Fiscalía, mientras familiares, amigos y seguidores de la influencer piden esclarecer lo ocurrido y justicia por la muerte de Baby Demoni.