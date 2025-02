Pastrana contra Petro por vincularlo con ‘Papá Pitufo’: “Está untado hasta la coronilla”

El expresidente Andrés Pastrana respondió con dureza a las declaraciones del presidente Gustavo Petro, quien sugirió que el exmandatario podría tener vínculos con Diego Marín Buitrago, alias ‘Papá Pitufo’ , actualmente detenido en Portugal y señalado de monopolizar el contrabando en Colombia.

En su cuenta de X, Pastrana acusó a Petro de estar “untado de dineros ilícitos hasta la coronilla” y negó cualquier relación con Marín. “Presidente Petro, usted está untado de dineros ilícitos hasta la coronilla. Comenzando por los de su aportante ‘el señor Diego Marín’ (Pitufo para el hampa), con quien no he tenido vínculo alguno ni me reúno con él”, escribió el exmandatario.

Las declaraciones de Petro se dieron en Chicoral, Tolima, donde el presidente mencionó a Pastrana en relación con Marín, señalando que este lo habría mencionado en procesos penales que, según él, han sido ocultados por la Fiscalía. “Que me diga Andrés Pastrana si el señor Diego Marín no lo menciona como su ayudante”, afirmó Petro.

El señalamiento del presidente se enmarcó en un discurso sobre la desindustrialización y la crisis económica del país, en el que defendió sus reformas y criticó el papel del Congreso. “El 9 de enero de 1972 se jodió Colombia, pero ahora la recuperamos”, sostuvo Petro, asegurando que su Gobierno busca restaurar la independencia económica del país.

El enfrentamiento entre ambos políticos se suma a una serie de cruces recientes. Pastrana ha sido un crítico abierto de la administración Petro, mientras que el presidente ha insinuado en varias ocasiones que gobiernos anteriores tienen responsabilidad en la corrupción estructural del país.

Hasta el momento, ni la Fiscalía ni otras autoridades han confirmado la existencia de procesos judiciales en los que Marín involucre a Pastrana. Sin embargo, la mención del expresidente en este caso ha generado polémica en torno a las conexiones políticas del llamado 'zar de la corrupción'.